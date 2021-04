José Ortega Cano, en plena forma, se centra en el deporte para alejarse de la polémica de Rocío Carrasco

02/04/2021 José Ortega Cano, en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 8 (CHANCE)



Intentando mantenerse al margen de la polémica que envuelve a la familia Ortega-Mohedano-Flores desde el estreno de la serie documental de Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', José Ortega Cano continúa con su día a día centrado en su salud, bastante tocada desde que pasó el Covid el pasado mes de enero.



Una enfermedad que le ha dejado varias secuelas de las que el viudo de Rocío Jurado, afortunadamente, se recupera poco a poco. El diestro, que según confesó tras la emisión del primer capítulo de la docuserie no la veía por recomendación médica, sobrelleva la presión mediática de las últimas semanas intentando permanecer tranquilo y volcado en volver a estar al 100% físicamente en un momento en el que su familia le necesita más que nunca.



Así, al margen de la información publicada por la revista 'Diez minutos' de que el fin de su relación con Rociíto se debió a la venta por parte de la hija de 'La más grande' del apartamento que tenía el matrimonio en Miami - una operación en la que perdieron dinero y que Ortega Cano intentó que se retrasase diez o quince años para revalorizar el piso, algo a lo que la joven heredera se negó - Ortega Cano aprovecha las suaves temperaturas de la capital para hacer algo de deporte y disfrutar de su familia.



Pedaleando hasta casa de su hija, Gloria Camila, vimos al extorero demostrando a golpe de bicicleta su mejoría física. Después de varias horas en compañía de la niña de sus ojos, Ortega volvía a su domicilio dando un tranquilo paseo y confirmando que está "en plena forma" y se encuentra "bien".



Visiblemente más delgado, y con rostro cansado, el viudo de Rocío Jurado continúa en su línea de no pronunciarse sobre la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en cuyo último capítulo, emitido este miércoles, Rocío Carrasco no le nombró ni a él ni tampoco a sus hijos, Gloria Camila y José Fernando. En su bicibleta, y presumiendo de su buena forma física, Ortega Cano huye de la polémica que sacude al mediático clan en las últimas semanas.