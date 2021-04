Irak dice que tropas de EEUU solo se dedicarán a asesoramento y entrenamiento

El secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken EFE/EPA/LEAH MILLIS/Archivo

Bagdad, 7 abr (EFE).- Las fuerzas estadounidenses presentes en Irak se limitarán a partir de ahora a labores de asesoramiento y entrenamiento en el marco de la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI), aseguró este miércoles el Gobierno iraquí tras una ronda del diálogo estratégico entre ambos países celebrada de modo virtual.

"La presencia de fuerzas estadounidenses después del diálogo se limita a asesoramiento y entrenamiento", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ahmed al Sahaf, en un comunicado publicado por la agencia de noticias estatal iraquí INA.

Según el comunicado conjunto difundido tras la reunión, en la que participaron el secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores iraquí, Fuad Husein Bakki, este cambio en la naturaleza de la misión estadounidense permitirá "el redespliegue de las fuerzas de combate restante fuera de Irak".

El calendario para esta retirada de las tropas todavía tiene que ser acordado, se indica en el documento.

"Bagdad y Washington ha acordado que no habrá fuerzas de combate en Irak", incidió Al Sahaf, en referencia a las tropas estadounidenses.

Otro de los puntos acordados es que las fuerzas extranjeras que permanezcan en Irak se establecerán en bases operadas íntegramente por el país árabe y estarán presentes "exclusivamente para apoyar los esfuerzos de Irak en la guerra contra el EI".

En el comunicado conjunto se destaca que "este cambio en la naturaleza de las misiones de las fuerzas estadounidenses y de otras fuerzas internacionales" refleja "el éxito de nuestra asociación estratégica y asegura el apoyo a los esfuerzos continuos de las fuerzas iraquíes para garantizar que el EI no vuelva a amenazar la estabilidad de Irak".

El Ejército de Estados Unidos se había retirado en 2011 de Irak, tras la invasión de 2003, pero tuvo que regresar tres años después para encabezar una Coalición Internacional para luchar contra el EI, que había conquistado varias zonas del norte y el centro del país.

Pese a la derrota territorial del grupo yihadista en 2017, ha seguido perpetrando ataques contra las fuerzas de seguridad, por lo que la Coalición Internacional se ha mantenido desde entonces.

Estados Unidos, no obstante, fue retirando gradualmente el número de efectivos a partir del año pasado hasta quedar en unos 2.500 a mediados de enero.