Incertidumbre y fragmentación máximas ante las elecciones generales de Perú

Lima, 8 abr (EFE).- A tres días de los comicios generales de Perú, hasta siete candidatos presidenciales pugnan por pasar a la segunda vuelta electoral, un escenario "atípico" y de máxima incertidumbre que retrata la indecisión y fragmentación de un electorado "irritado" y "desapegado" con la clase política.

Así lo expresaron este jueves los portavoces de las principales empresas encuestadoras del país, durante una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

"Los datos están cambiando día a día, hora a hora, y con un porcentaje muy grande de indecisos", aseveró Manuel Saavedra, director gerente de la Compañía Peruana de Investigación de Mercados y Opinión Púbica (CPI), quien agregó que en la jornada electoral del próximo 11 de abril apenas hay una "única certeza" y es que "hay siete candidaturas que tienen posibilidades" de llegar a la segunda vuelta.

Es tanta la impredictibilidad que si los comicios se celebraran "el domingo siguiente, probablemente habría otro resultado", coincidió la investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Patricia Zárate.

FRAGMENTACIÓN INÉDITA

Los últimos sondeos publicados por Ipsos e IEP ratificaron que alrededor de un 30 % del electorado continúa indeciso y revelaron un escenario parejo al presentar un empate técnico entre varios candidatos, quienes a duras penas logran superar el 10 % de los sufragios.

Las encuestadoras, sin embargo, difirieron en la posición de quienes integran el pelotón de postulantes con mayores posibilidades de llegar a la segunda vuelta, en donde figuran Yonhy Lescano, Hernando De Soto, Verónika Mendoza, George Forsyth, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Pedro Castillo.

"Son las elecciones más fragmentadas de la historia", reconoció el presidente de la empresa Ipsos, Alfredo Torres, quien atribuyó este fenómeno a la "irritación", el "desapego" y la "frustración" de la sociedad peruana con la clase política, sumadas al contexto de la pandemia del coronavirus.

"No hay candidatos con arraigo popular, tenemos minicandidatos" y "el elector está más enfocado en la crisis sanitaria y en los problemas económicos que en la elección", concordó la CEO de Datum, Urpi Torrado.

SUBIDAS Y BAJADAS

En la recta final de la campaña, Lescano, del partido centroizquierdista Acción Popular, detuvo el crecimiento que durante meses lo situó como el favorito, aunque "no se puede descartar que se mantenga adelante" y "mantiene posibilidades para la segunda vuelta", opinaron Torres y Torrado, respectivamente.

El panorama, en cambio, mejoró en las últimas semanas para el candidato de Perú Libre, el líder sindical Pedro Castillo, y la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quienes vienen registrando una tendencia al alza.

"En una semana, Castillo sumó dos puntos porcentuales y a estas alturas es un avance importante. Seguirá avanzando, quitándole votos a Verónika y a Lescano", aseveró Saavedra, del CPI.

Según la investigadora del IEP, la subida repentina de Castillo, quien hasta pocas semanas figuraba entre los candidatos más rezagados, se explicaría porque entre el electorado más indeciso hay una predominancia de quienes se autodenominan de izquierda.

En cuanto a la hija del expresidente Aberto Fujimori (1990-2000), Zárate precisó que su respaldo está creciendo sobre todo en el norte del país y en Lima, donde se concentra la mayor población electoral.

Sin embargo, la CEO de Datum alertó que la candidata de Fuerza Popular podría no salir tan bien parada el próximo domingo si aumenta el ausentismo porque "el votante fujimorista es normalmente personas mayores de 50 años" y, debido al contexto de la pandemia, el voto, que en Perú es obligatorio, pasó a ser facultativo para la población de riesgo ante el virus.

SEGUNDA VUELTA POLARIZADA

Por su parte, la investigadora del IEP sostuvo que Keiko "posiblemente va a entrar en segunda vuelta", una justa que tiene todos los número para ser "polarizada", según coincidieron la mayoría de portavoces de las encuestadoras.

"No está claro quiénes pasarían, pero es más probable que sean posiciones opuestas, más extremas", afirmó Torrado.

Ante un eventual cara a cara final entre Keiko (derecha) y Castillo (izquierda), el presidente de Ipsos defendió que la fujimorista "podría tener una opción de triunfo", a pesar de liderar el antivoto del electorado.

El investigador reveló que Ipsos divulgará "privadamente" esta noche un simulacro de votación, pues la ley en Perú prohíbe publicar sondeos electorales en la semana previa al día del sufragio.

También Datum tendrá esta tarde los resultados de su simulacro y el CPI entregará el viernes una última encuesta.