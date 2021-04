Gerard y Rashford golpean primero

EFE/Pepe Torres

Madrid, 8 abr (EFE).- Los goleadores Marcus Rashford y Gerard Moreno consolidaron la posición de favoritos a la Liga Europa del Manchester United y el Villarreal, ganadores de sus duelos de ida de cuartos de final en Granada (0-2) y Zagreb (0-1), respectivamente, mientras que el Roma venció al Ajax (1-2), al que remontó por Pau López.

El otro encuentro no tuvo ganador. Ni el Arsenal ni el Slavia Praga, empatados a uno en su enfrentamiento en Londres, destinados a resolver cuál de los dos estará en el penúltimo escalón del torneo en el territorio del campeón checo en un partido definitivo dentro de una semana, cuando se completará todo con los choques de vuelta.

El momento de Gerard Moreno es impresionante. En LaLiga Santander y en la Liga Europa. No hay mejor prueba que los números, tan indiscutibles como son los del delantero internacional español, porque ha participado en 20 goles en los últimos 13 partidos de su equipo entre las dos competiciones: 14 los marcó y seis los dio.

Suya fue la jugada del penalti que originó el 0-1 en Zagreb, un centro desde la banda izquierda que golpeó en el brazo extendido de Teophile, y suya fue la transformación de la pena máxima, con la derecha, con el engaño al guardameta contrario, que se tiró para el otro lado, incapaz de frenar la definición de un goleador mayúsculo.

El 0-1, conseguido al borde del intermedio, tiene un valor formidable para el Villarreal, pendiente de hacerlo tan bueno como parece en la vuelta en La Cerámica, igual que debe hacerlo el más favorito de todos, por plantilla, historia, apariencia y marcador: el Manchester United, eficaz y vencedor por 0-2 en Granada.

También es imponente el curso continental de Marcus Rashford. Cierto que no le bastó al United para sostenerse en la Champions, pero sus goles lucen en Europa: ocho tantos en diez duelos entre la competición en la que inició el curso y en la que está ahora, que despierta la ambición de un grupo que rebusca reencontrar el éxito.

En ello está el conjunto inglés, vencedor por 0-2 frente al Granada, que surgió sin temor en una eliminatoria y con un rival de tanta dimensión, pero cuya concesión en el minuto 30 fue fatal, por mucho mérito que tuvo el balón largo de Víctor Lindelof desde su territorio y el control y la definición de Rashford, que necesitó tres toques para asomarse en semifinales, pendiente de Old Trafford.

En el minuto 65 fue cambiado por Edinson Cavani y el Granada rebuscó el empate, pero recibió más castigo: el 0-2 en un penalti de Yan Eteki transformado por Bruno Fernandes. A punto estuvo de pararlo Rui Silva. Ambos equipos lamentan bajas por sanción para el segundo asalto. El United pierde a Harry Maguire, Scott McTominay y Luke Shaw; el Granada, a Domingos Duarte y Yan Eteki.

EL SLAVIA PRAGA IGUALA AL ARSENAL EN EL MINUTO 94 (1-1)

En Londres, Alexandre Lacazette, en cambio, no tuvo tanta pegada ofensiva. Su fallo ante la portería rival cuando tuvo la victoria en la segunda parte concentró el lamento del Arsenal frente al Slavia Praga, primero aliviado por la aparición de Nicolás Pepe al rescate con el 1-0 en el minuto 87, pero después decepcionado porque el choque terminó con el 1-1 de Holes de cabeza en el minuto 94.

Si Lacazette tuvo 30 metros para conducir, abordar lo más complejo del fútbol -la definición- y provocar el duelo individual con el portero, resuelto con un tiro con efecto a la escuadra, quizá demasiado ajustado ante una situación tan favorable, porque lo estrelló en la cruceta, Pepe estaba apurado en la pugna con el defensa cuando picó la pelota ante la salida del guardameta rival.

Era el 1-0. Minuto 87. Ni siquiera eso le bastó al Arsenal, porque Holes, oportuno, en el segundo poste, en un córner, después de un rechace en el corazón del área, jamás perdió la fe en un empate que propone al campeón checo al menos con las mismas opciones -o más- que su rival para la vuelta en una semana en su terreno.

PAU LÓPEZ RELANZA AL ROMA EN AMSTERDAM (1-2)

En Amsterdam, mientras, además de la volea de Ibáñez en los instantes finales que completó la remontada del Roma con el 1-2, la diferencia la marcaron dos porteros en dos momentos clave, con unos minutos de diferencia, cuando más comprometido estaba el bloque italiano, con 1-0 en contra y frente al precipicio del 2-0.

Por delante en el marcador con el 1-0 de Davy Klaasen en el minuto 40, el Ajax pasó de la ocasión del 2-0, con un penalti mal lanzado por un notable Dusan Tadic en todo lo demás y repelido por Pau López, al 1-1, cuando su joven guardameta, Kjell Scherpen, cometió un error estrepitoso en una falta de Pellegrini.

No era un lanzamiento demasiado inquietante, con el interior del pie derecho, a su palo, a sus manos realmente, en una cómoda estirada, pero se le escapó de ellas para terminar dentro de la portería y poner a su equipo contra las cuerdas en la eliminatoria. Nada pudo hacer, ya en el 87, ante el trallazo de Ibáñez. El 1-2 para el Roma, que apunta a semifinales. La vuelta es en su casa.

Iñaki Dufour