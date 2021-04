Fútbol/Selección.- Irene Paredes: "Lo de Misa evidencia la sociedad donde estamos todavía"

22/10/2020 La jugadora de la selección femenina de fúbol, Irene Paredes, durante un encuentro en la Nao Victoria para promocionar el partido que disputará el próximo viernes el equipo nacional contra la República Checa en el Estadio de La Cartuja. En Sevilla, (Andalucía, España), a 22 de octubre de 2020. DEPORTES María José López - Europa Press



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La jugadora de la selección española Irene Paredes mostró su apoyo a la portera del Real Madrid Misa Rodríguez tras los comentarios recibidos en las redes sociales al comparar "la misma pasión y el mismo sentimiento" con una foto suya y otra de Marco Asensio tras el triunfo del Real Madrid frente al Liverpool en la ida de cuartos de la Champions.



"La situación de Misa es complicada, pero a la vez es positivo que se esté hablando del fútbol femenino. Ella no ha hecho nada malo, simplemente ha mostrado su pasió. Al final (lo de Misa) evidencia la sociedad donde estamos todavía", indicó la jugadora del PSG en la rueda de prensa previa al amistoso de España con Países Bajos.



"Hay comentarios de la gente que queda expuesta de forma muy negativa. Es una manera de que se vea que todavía hay que generar ese cambio en la sociedad. Misa tiene todo nuestro apoyo, ha hecho lo correcto, no es nada malo", sentenció sobre este asunto.



Preguntada por el partido ante las neerlandesas, actuales subcampeonas del mundo, dijo que deberán ser ellas mismas. "Si hacemos nuestro juego tenemos muchas opciones de ganar, pero encima -tal y como está Holanda- intentaremos minimizar todos sus puntos fuertes. No voy a desvelar cuáles son las claves, pero debemos centrarnos en nosotras mismas porque haciendo nuestro juego podemos hacer muchísimo daño", apuntó.



En otras cuestiones, Irene Paredes fue preguntada por el final de temporada y la acumulación de partidos. "La situación de la que hablas es así. Es final de temporada, nos jugamos todos muchas cosas, pero esto es parte de la vida de una futbolista. Ahora estamos con la selección pensando en Holanda, al cien por cien, y después de ellas pensaremos en México, nada más", finalizó.