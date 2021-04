Fútbol/Primera.- (Previa) Pacheta amenaza con enviar al descenso a 'su' Elche

El técnico del Huesca, artífice del ascenso del conjunto ilicitano, se enfrenta a su exequipo en una 'final' por la permanencia



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El duelo directo de la zona baja de la clasificación entre el Huesca y el Elche abrirá este viernes (21:00 horas) en El Alcoraz la trigésima jornada de LaLiga Santander, un partido de 'alta tensión' que podría suponer la salida del descenso del equipo blaugrana en detrimento del blanquiverde.



El conjunto oscense y el ilicitano vivirán un encuentro clave para sus aspiraciones por la permanencia un año más en la elite. Los de Fran Escribá aventajan en dos puntos a los de Pacheta, técnico que vivirá un choque especial, ya que fue el técnico que ascendió a los franjiverdes y ahora los puede devolver a la 'quema'.



Bajo el mando del entrenador castellano, el equipo ilicitano logró volver a Primera contra pronóstico, pero el nuevo propietario del club, el argentino Christian Bragarnik, no le dio continuidad y optó entonces por su compatriota Jorge Almirón.



Pese a un buen inicio del curso, Almirón presentó su dimisión tras la derrota en Balaídos y una racha de 16 jornadas seguidas sin conocer el triunfo y fue relevado por Fran Escribá, quien en su anterior etapa ascendió y consiguió dos años la permanencia en Primera antes del 'descenso administrativo'.



Ahora, el excentrocampista podría agravar la situación de su exequipo si le derrota en El Alcoraz. El Huesca llega animado a esta 'final' gracias a su buena imagen y victoria en el Ciutat de València. Lleva en la zona de descenso desde la jornada séptima y ahora tiene una gran oportunidad de salir de ahí 23 después si encadena, por vez primera esta campaña, dos victorias ligueras consecutivas.



Lo tendrá que hacer sin una pieza clave en defensa como Maffeo, aunque Pacheta tiene las buenas noticias de la recuperación de Siovas, que podría estar listo, y del gran estado de forma actual de Rafa Mir, cuyos goles se perfilan claves para conseguir el sueño de una permanencia que parecía complicada hace unas fechas.



Por su parte, el Elche acude a esta cita con la buena imagen de su igualada (1-1) ante el Betis, aunque con los malos datos a domicilio, una asignatura que se le ha atragantado este curso, incluso desde la llegada de Escribá, con un solo un punto sumado de doce posibles en sus últimas salidas.



El conjunto ilicitano, con la baja segura de Pablo Piatti, su último refuerzo, y el alta de su máximo goleador (5) Lucas Boyé, lleva cuatro partidos sin lograr la victoria, no gana como visitante desde el 18 de octubre y en su último partido en El Alcoraz también cayó (2-0). No obstante, también sabe que ganar le daría mucho aire en una lucha que la semana que viene tendrá otra cita clave en El Sadar.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 30 DE LALIGA SANTANDER.



-Viernes 9 abril.



Huesca - Elche 21.00.



Alberola Rojas (C. Castellano-Manchego).



-Sábado 10.



Getafe - Cádiz 14.00.



De Burgos Bengoechea (C. Vasco).



Athletic - Alavés 16.15.



Melero López (C. Andaluz).



Eibar - Levante 18.30.



Estrada Fernández (C. Catalán).



Real Madrid - Barcelona 21.00.



Mateu Lahoz (C. Valenciano).



-Domingo 11.



Villarreal - Osasuna 14.00.



Munuera Montero (C. Andaluz).



Valencia - Real Sociedad 16.15.



Pizarro Gómez (C. Madrileño).



Valladolid - Granada 18.30.



Del Cerro Grande (C. Madrileño).



Betis - Atlético 21.00.



Cuadra Fernández (C. Balear).



-Lunes 12.



Celta - Sevilla 21.00.



Hernández Hernández (C. Las Palmas).