Fútbol/Liga Europa.- Emery: "Nadie había ganado aquí"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, recordó que "nadie había ganado aquí" tras derrotar al Dinamo Zagreb (0-1) en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa y puso en valor en "gran partido" de su equipo tanto en ataque como en defensa.



"El Dinamo es un equipo que tiene buenos jugadores, hace un gran colectivo, compite muy bien y en Liga y Europa League no habían perdido. Es muy difícil ganar aquí, nadie había ganado, y nosotros hemos querido controlar, hemos dado continuidad a lo que venimos haciendo en esta competición", analizó el técnico vasco.



"Ellos decidieron echarse atrás para sorprendernos al contragolpe pero hemos defendido bien. Marcamos el gol y defendimos bien. La idea era ser capaces de tener momentos nuestros para mandar en el juego y en el marcador, pero ellos también han tenido ciertas ocasiones", admitió en declaraciones a Movistar.



"En un partido de 90 minutos pasan muchas cosas, hemos sido capaces de controlarlas, luego hemos conseguido esa renta mínima y los 90 minutos en Villarreal serán por momentos para ellos y para nosotros. Intentaremos que sus jugadores con más talento no aparezcan. Si les dejas jugar puedes tener problemas", dijo al ser preguntado por el choque de vuelta.



Además, en relación a Gerard Moreno, que logró de penalti el único gol del encuentro, dijo que "su trayectoria de crecimiento y progresión, la estabilidad a todas luces, y su mentalidad como futbolista, es lo que le hace encontrarse en un estado de confianza". "Tenemos que seguir dándole todos los ingredientes a su alrededor para que salgan sus cualidades. Él es exigente en esto y su implicación es muy alta", agregó.



"¿Mejor en Europa que en Liga? No tiene por qué ser así, pero es verdad que tuvimos una buena fase de grupos en Europa League, luego tuvimos un bajón en Liga, hubo ciertas circunstancias que nos mermaron pero el equipo se ha rehecho y la Europa League nos ha fortalecido. Ahora tenemos que tratar de darle continuidad en Liga y en Europa. Tenemos muy claros los objetivos", finalizó Emery.