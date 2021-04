Fútbol/Liga Europa.- Diego Martínez: "El último gol duele mucho"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Granada, Diego Martínez, lamentó el 0-2 ante el Manchester United en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa y afirmó que el último gol de los ingleses, justo rozando el minuto 90, "duele mucho" por cómo deja la eliminatoria.



"Estamos orgullosos porque -pese a las diferencias astronómicas entre un equipo y otro, lo hemos igualado en el verde. El resultado es mucho castigo para lo que hemos visto en el terreno de juego. Es una lástima porque lo hemos tenido claro, pero ellos han acertado cuando debían. El último gol duele mucho", indicó Diego Martínez en declaraciones a Movistar.



"Sabemos que el error se penaliza muchísimo contra estos equipos. No les hemos dado espacios para correr, creo que hemos hecho muy buen partido en relación a nuestro plan, y fuimos ganado en confianza según nos soltamos. Tuvimos ocasiones, 12 tiros a puerta por 13 de ellos; y hasta 11 córners", enumeró el técnico granadinista.



Además, Martínez recordó que el United es "un equipo brutal". "El partido fue más igualado que lo que refleja el marcador, repito", y en relación al penalti, con el que llegó el segundo gol, prefirió no valorar la decisión del árbitro. "Siempre respetamos a los árbitros, lo único que espero es que en Old Trafford nos los piten a favor también si es así".



"Creo en la remontada, totalmente, nosotros hemos disfrutado y allí vamos a competir porque hemos plantado cara a todo un Manchester United. Lo vamos competir, sabemos que es muy difícil, pero vamos a dar lo mejor de nosotros para seguir", finalizó.