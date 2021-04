España.- Sindicato policial carga contra Iglesias por tratar de "demonizar" a policías por el acto de Vox en Vallecas

07/04/2021 Varias personas participan en la concentración convocada en Vallecas contra Vox, a 7 de abril de 2021, en la Plaza de la Constitución de Vallecas, Madrid, (España). Esta concentración, convocada por diferentes asociaciones y grupos antifascistas del distrito de Vallecas, busca boicotear el acto de presentación de campaña de Vox que se celebra al mismo tiempo en la Plaza de la Constitución, conocida como 'Plaza Roja'. A través de redes sociales, estos colectivos han pedido a los vecinos que se concentren para no permitir que "el fascismo se presente en Vallecas y lo utilice como escenario para su discurso de miedo y odio". POLITICA Alberto Ortega - Europa Press



Afea que no publicara en sus redes ninguna agresión a los agentes pero sí una imagen para vincular al cuerpo con la ultraderecha



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha censurado este jueves contra el candidato de Unidas Podemos a las elecciones de la Comunidad de Madrid, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, al entender que busca "demonizar" a los agentes 'antidisturbios' que velaron por la seguridad en los disturbios por el acto de Vox en Vallecas.



En declaraciones a Europa Press, el portavoz del SUP, Carlos Morales, ha recordado que la Policía Nacional siempre actúa usando como "guía garantizar los derechos y libertades, "evitando mayores desgracias que pongan en peligro a los ciudadanos sean del signo que sean".



"Por eso, denunciamos con indignación los intentos del señor Pablo Iglesias de demonizar a todo un colectivo en las redes sociales aprovechando los disturbios de ayer en Vallecas", ha señalado. El portavoz sindical que no esperara a conocer el estado de los heridos, entre ellos ciudadanos y policías --a los que desea una pronta recuperación--, para "lanzarse a las redes sociales con la intención clara de vincular a todo un colectivo policial con la ultraderecha".



El SUP se refiere a la publicación por parte del líder de Podemos de una imagen de un individuo al que identifica como un ultraderechista haciéndose una foto con un funcionario de policía esa misma tarde en el lugar de los hechos.



En su comentario en Twitter, Pablo Iglesias se refería ayer a un "ultraderechista que tiene una orden de alejamiento por acosar a su familia y que será juzgado por ello", difundiendo la imagen en la que esta persona aparecía posando para hacerse una foto en Vallecas junto con un uniformado de la Policía Nacional.



"TAMBIÉN SOMOS LA POLICÍA DE IGLESIAS" "El señor Iglesias pudo haber elegido cualquiera de las otras imágenes en las que se observa como un grupo de violentos agrede con extrema violencia a un compañero policía o las que reflejan el esfuerzo de los compañeros por separar a ambos bandos y proteger a los agredidos. Sin embargo, el señor Iglesias decide utilizar la foto de un solo policía para manchar la imagen de todo un colectivo de miles de funcionarios", prosigue.



El SUP, por este motivo, ha denunciado una vez más los "intentos torticeros de algunos por identificar a la Policía con un color político, una actitud la del señor Iglesias que provoca malestar y agotamiento entre los policías".



"No somos la Policía de ningún partido, somos la policía de todos los españoles, también del señor Iglesias aunque nos intente utilizar durante su campaña electoral", concluye el portavoz del SUP.