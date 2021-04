España.- Casado critica que Sánchez se vaya a Ángola sin "dar la cara" cuando se complica la vacunación con AstraZeneca

31/03/2021 El líder del PP, Pablo Casado, interviene en la presentación de la candidatura del PP de Madrid para las elecciones a la Asamblea de Madrid en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, en Madrid (España) a 31 de marzo de 2021. El plazo de presentación de las candidaturas para las elecciones de la Comunidad del 4 de mayo concluye este miércoles, 31 de marzo. El PP apuesta por la actual presidenta autonómica, con la gestión de la pandemia como tema central de la campaña. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



Anuncia la comparecencia de la ministra de Sanidad porque urge una respuesta "clara" y dar "tranquilidad" a la ciudadanía



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado este jueves que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se vaya de viaje a Ángola sin "dar explicación" y sin "dar la cara" cuando se "complica" la vacunación con AstraZeneca y ha anunciado que el Grupo Popular exigirá explicaciones al Gobierno en el Congreso.



En concreto, Casado ha avanzado que su partido registrará hoy mismo la petición de comparecencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para que informe "de inmediato en las Cortes qué está pasando con los criterios de vacunación a nivel europeo, nacional y autonómico".



"No se pueden interrumpir campañas de vacunación cuando la esperanza de esas familias y del tejido productivo y rescatar un negocio está en poder vacunarse de forma rápida", ha enfatizado, para añadir que al PP le "preocupa" que "no haya una respuesta clara", "no se dé tranquilidad" a la ciudadanía y los profesionales sanitarios "no sepan a qué atenderse".



Así se ha pronunciado en la inauguración de la jornada "Reformas en políticas y gestión sanitarias" que ha organizado la Fundación Concordia y Libertad, en la que también ha participado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y que se ha celebrado en la sede de la Organización Médica Colegial de España.



USAR CRITERIOS EPIDEMIOLÓGICOS Y "NO DEMOSCÓPICOS"



Después de la comparecencia de Pedro Sánchez el martes anunciado un vacunación masiva estos meses, Casado ha recalcado que hay que hacer "una buena campaña de vacunación y no una vacunación en campaña", utilizando "criterios epidemiológicos, clínicos y sanitarios" y no "criterios demoscópicos y electorales para hablar de vacunas".



Tras asegurar que la normativa señala que la "responsabilidad exclusiva" frente a epidemias es del Gobierno de España, el líder del PP ha criticado que Sánchez apareciera el martes en Moncloa "cuando se anuncia una remesa de un millón de dosis" pero "cuando el tema se complica" porque con "algún laboratorio" se vierten "algunas sospechas o algunas dudas" de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), el presidente del Gobierno se va "a Ángola sin dar ninguna explicación".



"Si el Gobierno no pinta nada en la vacunación y la pandemia y solo son responsables los consejeros de Sanidad y el vicepresidente de la Comisión Europea, entonces ¿para qué vale el Gobierno?", se ha preguntado Casado.



Casado ha acusado al Gobierno de usar la campaña de vacunación con "criterios partidistas" en un país, ha dicho, "con 100.000 muertos, seis millones de parados y una población mayor atemorizada que lleva un año sin abrazar a sus hijos y nieto". "No puedeser", ha proclamado, para añadir que encima no ha dimitido nadie tras "el cúmulo de barbaridades" que ha cometido el Gobierno en la gestión de la pandemia.



UN PLAN JURÍDICO "EN 15 DÍAS"



Además, el líder del PP ha defendido la necesidad de que hay un plan jurídico para afrontar el coronavirus cuando acabe el 9 de mayo la prórroga del estado de alarma y ha recordado que su partido ya presentó una propuesta en ese sentido, con una reforma de la Ley 3/1986 de Medidas Especiales en materia de Salud Pública.



Tras asegurar que esa reforma podría hacerse en 15 días, ha recalcado al Gobierno que "claro" que una ley orgánica "puede limitar derechos". ¿O es que el Código Penal no es una Ley orgánica?", ha interpelado.



Casado ha indicado que además el PP propuso una modificación de la Ley de lo Contencioso Administrativo para que los que "entendieran" ante cualquier reclamación por esa limitación de derechos fueran los Tribunales Superiores de Justicia. A su entender, eso evitaría que hubiera "arbitrariedad" por la "disparidad de criterios" de las audiencias provinciales.



El presidente del PP ha subrayado que esas reformas "tardarían en hacerse quince días si se hace por procedimiento de urgencia y artículo único". "Yo lo que digo es que a tiempo estamos de aquí al 9 de mayo de hacerlo porque ese día las CCAA no van a tener ningún marco legal", ha dicho.



Casado ha insistido en que el Gobierno "está a tiempo" y si no se hace el PP pensará que "la salud no importa y que a lo mejor lo que más importa es no dar la razón a la oposición o no tener que reconocer que durante un año se ha querido gobernar por decreto y estado de alarma para evitar responsabilidades en los tribunales".



"A lo mejor lo que se quiere es que la responsabilidad las asuman las CCAA para intentar no tener dañada la reputación electoral por un Gobierno y eso es sencillamente inmoral con 100.000 muertos y tres millones de contagiados en un país como España", ha proclamado.



MEJORES SALARIOS PARA LOS SANITARIOS



En la parte final de su discurso, Casado ha expuesto algunas de las propuestas que estos meses ha planteado el PP, como pedir al Gobierno que se reconozca a los sanitarios fallecidos como accidentelaboral y a los contagiados como enfermedad profesional.



Además, ha propuesto abrir el debate sobre los salarios de los sanitarios porque "tienen que estar mejor remunerados" y sugiere aprovechar los distintos fondos europeos para "tocar" el capítulo de personal.



También ha recordado que el PP propuso un Pacto de Estado sanitario para después de la pandemia con el objetivo de que "la política de Salud prevalezca durante varias legislaturas", incluido el cuidado de nuestros mayores y la industria médico farmacológica.