España bloquea la subasta de un cuadro que podría ser de Caravaggio

Roma, 8 abr (EFE).- España ha bloqueado la subasta en la sede de Sotheby's en Madrid prevista para hoy de un cuadro ante la hipótesis de que se trate de un verdadero Caravaggio, según informó el diario italiano "La Repubblica".

Para este diario, el cuadro se trata realmente de un Caravaggio y el Estado español lo ha bloqueado por el momento y además ha decretado que tras la venta no podrá salir de las fronteras españolas.

El cuadro en cuestión es un "Ecce Homo" del Siglo XVII, un óleo sobre lienzo, de 111 por 86 centímetros y que en un principio había sido atribuido al círculo de José de Ribera y estimado en apenas 1.500 euros.

Sin embargo, según los expertos consultados por el diario, este Cristo "tiene toda la pinta de ser un Caravaggio descubierto, y puede abrir un nuevo capítulo sensacional en la historia del pintor maldito, fallecido a los 39 años, el 18 de julio de 1610 en la costa entre Lazio y Toscana, a la espera de ser indultado de la condena por asesinato".

El diario publica la declaración de María Cristina Terzaghi, quien fue una de las primeras estudiosas del maestro del siglo XVII que llegó a la capital española para ver la obra, y que no tiene dudas de que pertenece al pintor cuyo verdadero nombre era Michelangelo Merisi.

Esta profesora de Historia del Arte Moderna de la Univesidad Roma Tre, explica que "el manto púrpura con el que se viste Cristo tiene el mismo valor compositivo que el rojo de la Salomé del Prado de Madrid”, y que "esta obra mantiene un vínculo profundo con las pinturas elaboradas al comienzo de la estancia napolitana".

El periódico explica que la elección del Estado español "de bloquear la subasta es una prueba clara de que la nueva atribución es ampliamente compartida" .

Afirma que se parte de un hecho seguro y es que el lienzo lleva casi cuatro siglos en España y retrata el mismo tema ya afrontado por Caravaggio. Como señalan los documentos, se sabe que en Roma, en 1605, Caravaggio pintó un Ecce Homo para el cardenal Massimo Massimi.

El mismo tema está inventariado en 1631 en la colección de Juan de Lezcano, embajador de España ante la Santa Sede, y marcado por una altísima estimación de 800 escudos.

El virrey de España, conde de Castrillo, poseía otro Caravaggio original: el "Salomé con la cabeza del Bautista" que junto al "Ecce Homo" viajaron a España con su propietario en 1659, reconstruye el diario.

El primer cuadro, incluido entre las posesiones reales ya en 1666, terminó en el Museo del Prado, donde aún se exhibe en la actualidad, y el segundo, con toda probabilidad, es el que afloró entre los objetos de la sede de la casa de arte Ansorena.

"Que los propietarios hayan olvidado un Caravaggio auténtico durante siglos puede ser asombroso. Sin embargo, no es la primera vez que esto sucede. El caso más reciente es el de la Magdalena en éxtasis, atribuido por Mina Gregori, decana de la cátedra de Caravaggio, y heredado por coleccionistas no expertos", explica el rotativo.

En el diario "Corriere della Sera", el crítico de arte Vittorio Sgarbi explica que había supuesto que era un Caravaggio y que se había propuesto comprarlo por cientos de miles de euros para poder traerlo de nuevo a Italia, pero que este miércoles se enteró de que el cuadro había sido retirado.

"Corriere della Sera" publica que la casa de subastas ha declarado que se ha retirado el lote "porque hay que comprobar y estudiar más a fondo la pieza". EFE

