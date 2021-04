El Swansea apaga sus redes sociales para protestar contra el racismo

El club galés de Swansea, de la segunda división inglesa, anunció el jueves que suspendía toda su actividad en las redes sociales durante una semana para protestar contra los insultos racistas que reciben sus jugadores.

El defensa Ben Cabango, el mediocentro ofensivo Yan Dhanda y el delantero Jamal Lowe habían sido víctimas recientemente de comentarios racistas.

"Desde hoy (16h00 GMT) y durante siete días, todos los jugadores del primer equipo, los jugadores profesionales del centro de formación (sub 23 y sub 18), el equipo femenino (...), los principales miembros del personal y las cuentas oficiales del club (en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Youtube y TikTok) no publicaran nada", explicó el club en un comunicado.

Solo la página web oficial del club continuará activa durante este periodo de tiempo en el que el primer equipo se enfrenta a Millwall y Sheffield Wednesday.

El club, que reclamó a Facebook y Twitter más control y sanciones más fuertes contra aquellos que publiquen insultos en redes, quiere "ponerse del lado de los jugadores de otros equipos que sufren discriminaciones indignas en las redes sociales".

El miércoles, los jugadores del Liverpool, Trent Alexander-Arnold, Naby Keita y Sadio Mané fueron víctimas de comentarios racistas tras su derrota (2-1) frente al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Hace unos diez días, la estrella de Gales, Gareth Bale, afirmó estar dispuesto a unirse al movimiento de boicot de las redes sociales para luchar contra los abusos racistas y el acoso, en la línea de la decisión tomada el viernes 26 de marzo por Thierry Henry.

