El Partido oficialista surcoreano pierde la elección clave para la alcaldía de Seúl

Oh Se-hoon, el ganador de las elecciones municipales en Seúl, deja un mensaje en un libro de visitas durante una visita al Cementerio Nacional en Seúl, Corea del Sur, para rendir homenaje en su primera actividad oficial como alcalde de Seúl. EFE/EPA/YONHAP

Seúl, 8 abr (EFE).- El candidato del principal partido opositor surcoreano ha logrado una victoria aplastante frente a la del gubernamental Partido Democrático (PD) en los comicios para la alcaldía de Seúl, considerados como un adelanto clave para las elecciones presidenciales de 2022.

Oh Se-hoon, del conservador Partido del Poder Popular (PPP), logró un 57,5 % de los votos frente al 39 % de la segunda candidata más votada, Park Young-sun, del PD, en las elecciones celebradas el miércoles en la capital surcoreana, según los datos definitivos que publica hoy la Comisión Electoral Nacional de Corea del Sur.

A su vez, Busan (costa suroriental), la segunda ciudad del país, también celebró comicios para la alcaldía con un resultado aún más doloroso para la formación gobernante del presidente Moon Jae-in, ya que el candidato del PPP, Park Heong-joon, se impuso con un 63 % de los sufragios frente al 34 % logrado por Kim Young-choon, del PD.

El miércoles también se celebraron elecciones locales para elegir 19 cargos de diversa índole, de los cuales 13 fueron a parar a manos del PPP.

Se rompe así la racha victoriosa del PD, que se impuso claramente en las cuatro últimas grandes citas electorales del país, las legislativas de 2016 y 2020, las locales de 2018 y las presidenciales de 2017, que dieron el triunfo a Moon, cuyo mandato concluye a principio del año próximo.

Casi una cuarta parte de la población surcoreana estaba llamada a las urnas en estos plebiscitos y, especialmente en Seúl, donde viven 10 millones de personas, estas elecciones están consideradas como un termómetro de cara a las presidenciales que deben celebrarse en marzo de 2022.

La convocatoria a las urnas llegó en un momento de debilidad para Moon y el PD, con su popularidad en mínimos debido a una polémica reforma de la fiscalía general, a la persistente escalada de los precios de la vivienda y a un escándalo de especulación inmobiliaria que implica a funcionarios de la promotora de vivienda pública.

A su vez, las elecciones a las alcaldías de las dos principales ciudades surcoreanas fueron comicios adelantados debido a que los dos exregidores del PD, Park Won Soon en Seúl y Oh Keo-don en Busan, estuvieron envueltos en casos de acoso sexual.

Park se quitó la vida el pasado julio tras conocer que una funcionaria del ayuntamiento había denunciado el acoso a la policía, mientras que Oh dimitió hace casi un año a raíz de que una colaboradora manifestara públicamente que la había manoseado durante una reunión en el consistorio, incriminación que el exregidor admitió.

Por su parte, Moon dijo que la derrota es una "amonestación" por parte de los surcoreanos y concluirá su mandato con "humildad y sentido de la responsabilidad", centrándose en la recuperación económica o la estabilización del mercado inmobiliario, explicó en rueda de prensa el portavoz presidencial, Kang Min-seok.