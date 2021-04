El candidato conservador de Ecuador, Guillermo Lasso, cierra campaña en Quito

El candidato a la presidencia de Ecuador Guillermo Lasso (c), junto a su esposa Maria de Lourdes (d), participan en una caravana con simpatizantes como parte del cierre de campaña, de cara a la segunda vuelta, hoy en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 7 abr (EFE).- El candidato conservador en el balotaje del domingo en Ecuador, Guillermo Lasso, cerró este miércoles su campaña en la sierra andina del país con una invocación a la unidad popular desde un monumento a la línea equinoccial y un recorrido urbano en "chiva quiteña", un autobús acondicionado para fiestas.

Lasso tuvo su principal evento de la jornada en el "Reloj Solar", un monumento a la línea equinoccial ubicado en el sector de Guachalá y que él interpretó como "símbolo de encuentro".

"Hemos querido estar hoy aquí, en la mitad del mundo, como símbolo del encuentro, como símbolo de todo lo que nos une como ecuatorianos", señaló el candidato del movimiento CREO (centroderecha), que el próximo domingo disputará el poder con el progresista Andrés Arauz.

El "Reloj Solar", a unos 50 kilómetros al norte de Quito, es un monumento que se erige por donde cruza el paralelo cero, la mitad del mundo, que identifica a los pueblos de la sierra andina del norte de Ecuador.

Esa tranquila zona campesina se alborotó hoy con la llegada de Lasso, que también visitó la vecina ciudad de Cayambe, antes de retornar a Quito.

El candidato habló de la severa crisis económica que golpea a Ecuador, agravada por la pandemia del coronavirus que ha dejado más de 339.000 contagiados en el país.

Es "la peor crisis de toda su historia" en los aspectos sanitario, económico y de valores, manifestó en un discurso en el que reconoció la angustia de todos los ecuatorianos por la salud, "la falta de empleo, la economía, la inseguridad y el futuro".

"Hoy, para enfrentar esta crisis, necesitamos encontrarnos unidos. Necesitamos el aporte de todos juntos, respetando nuestras diferencias entre ecuatorianos", agregó al remarcar que, para él, sus compatriotas tendrán el domingo en sus manos el poderoso instrumento del voto para procurar una vida mejor.

"No desaprovechemos esta oportunidad. Es el momento en que podemos expresarnos y enrumbar nuestro futuro", apostilló Lasso, accionista del Banco de Guayaquil, uno de los más importantes del país.

También alertó sobre los peligros democráticos que afronta Ecuador y aseguró que su único interés en las presentes elecciones es la posibilidad de servir al pueblo.

"Todos los países que han progresado han desarrollado democracias sólidas, en las que se respetan los derechos de todos los ciudadanos, existe libertad de prensa, no se persigue a nadie por sus convicciones, por su estilo de vida y se integra a todos para que trabajen en la construcción de un proyecto nacional común", añadió.

Y llamó a sus compatriotas a acudir a las urnas "para hundir" con sus votos "un pasado injusto que nos ha llevado a una pobreza que no nos merecemos".

Tras su recorrido por la zona, Lasso volvió a Quito para un itinerario por algunos barrios de la capital en una "chiva quiteña", un autobús acondicionado para fiestas que ameniza una tradicional banda de pueblo.

El recorrido concluyó en el barrio La Villaflora, un populoso sector del sur de la capital.

El candidato de CREO tiene previsto cerrar su campaña este jueves en la ciudad costera de Guayaquil, donde reside y tiene su principal bastión, en el último día permitido para hacer proselitismo, pues luego se abrirá un periodo de reflexión de dos días previo a la jornada de votaciones del domingo.

Unos trece millones de ecuatorianos están facultados para acudir a las urnas y elegir al nuevo presidente del país, que sucederá al actual mandatario Lenín Moreno a partir del 24 de mayo.