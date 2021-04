El activista prodemocrático hongkonés Nathan Law logra el asilo político en Reino Unido

El destacado activista prodemocrático Nathan Law, que se exilió de Hong Kong en julio de 2020, anunció que las autoridades del Reino Unido le han concedido asilo político.EFE/EPA/ RICCARDO ANTIMIANI/ Archivo

Shanghái (China), 8 abr (EFE).- El destacado activista prodemocrático Nathan Law, que se exilió de Hong Kong en julio de 2020, anunció que las autoridades del Reino Unido le han concedido asilo político.

En su cuenta de Twitter, Law indicó que ha pasado por "numerosas entrevistas" con los encargados británicos de supervisar su caso, aunque lamentó que la situación "podría no ser igual para todos los solicitantes de asilo hongkoneses".

"Algunos podrían no tener suficientes pruebas para respaldar sus alegaciones debido a la falta de informaciones en los medios o a haber huido antes de ser perseguidos. Con miedo sobre que sus alegaciones sean negadas, la mayoría de ellos viven con angustia y ansiedad", indicó el activista.

Su caso fue aprobado por el Ministerio del Interior británico porque "el hecho de que se me acuse bajo la Ley de seguridad nacional muestra que estoy expuesto a una grave persecución política y que es improbable que vuelva a Hong Kong sin riesgos".

Law, una de las caras más conocidas del movimiento prodemocrático hongkonés y dirigente de la ya extinta formación Demosisto, abandonó su ciudad a principios de julio del año pasado, poco después de que Pekín impusiera la polémica ley de seguridad nacional a la que alude.

Esa ley, respuesta de las autoridades chinas a las continuas protestas antigubernamentales de la segunda mitad de 2019 en Hong Kong, contempla penas hasta de cadena perpetua por supuestos como secesión o confabulación con fuerzas extranjeras.

No obstante, según la televisión pública hongkonesa RTHK, la Policía de la antigua colonia británica todavía no ha confirmado las informaciones publicadas por los medios que afirman que Law estaría en situación de busca y captura por supuestas infracciones de la ley de seguridad nacional.

Sí que se emitió una orden de detención contra Law por no haber acudido a un juicio, el pasado octubre -cuando ya estaba fuera de Hong Kong-, sobre la vigilia por el aniversario de la matanza de Tiananmen (4 de junio), que fue prohibida por las autoridades.

"Espero que mi caso pueda ayudar al Ministerio del Interior a entender más sobre la complicada situación en Hong Kong", exhortó Law en Twitter antes de reclamar a las autoridades británicas que "tengan en cuenta pruebas más amplias" a la hora de encarar las peticiones de asilo de los hongkoneses "para liberar a más manifestantes de la opresión autoritaria de Pekín".