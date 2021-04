Discrepancias en Argentina por las restricciones para frenar la pandemia

Personas hacen fila frente a un Hospital para realizarse un examen de covid-19, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 8 abr (EFE).- Las restricciones anunciadas por el Gobierno argentino para hacer frente a la segunda ola de la pandemia de coronavirus, que tienen como principal medida la prohibición de circular entre las 00.00 y las 06.00 horas, provocaron posturas encontradas en los principales territorios: la capital y la provincia de Buenos Aires.

Mientras en la provincia bonaerense, gobernada por Áxel Kicillof, peronista y correligionario del presidente Alberto Fernández, defienden la aplicación de estas medidas, en la capital, donde gobierna el opositor Horacio Rodríguez Larreta, las consideran excesivas, si bien afirmaron que las van a acatar.

"Respecto a la restricción a la circulación, ya expresamos que no estamos de acuerdo porque está comprobado que circular al aire libre y con tapabocas no genera contagio", destacó Rodríguez Larreta este jueves en rueda de prensa.

El gobernador defendió así la postura que ya adoptó su coalición (Juntos por el Cambio), reacia a aplicar restricciones para frenar la segunda ola, aunque Rodríguez Larreta destacó que "las normas están para ser cumplidas".

"Ahora, como toda norma, la vamos a respetar de acuerdo con el espíritu que nos manifestó el gobierno nacional de que esta medida apunta a evitar las concentraciones de gente y no a quienes están volviendo a su casa o cumpliendo una función esencial", agregó.

Hoy también compareció ante la prensa el gobernador Kicillof, quien calificó la segunda ola de "tsunami" y defendió la resolución del Gobierno nacional.

"Viendo lo que empezó a ocurrir en la ciudad y en la velocidad que venía, nosotros pensamos que había que hacer un cierre muy fuerte durante un tiempo limitado; acompañamos estas medidas”, afirmó.

El gobernador peronista destacó que el sistema de salud de la provincia "está de nuevo en peligro con esta segunda ola, que es feroz", y llamó a cumplir las medidas mientras avanza la campaña de vacunación.

"Hay que cuidarnos más porque estamos vacunando rápido ahora, aplicamos todas las vacunas que recibimos, no podemos descuidaros, no podemos dejar que se desborde el sistema sanitario", acotó.

LAS MEDIDAS

Las nuevas restricciones, que estarán vigentes desde este viernes y hasta el 30 de abril, incluyen la prohibición de la circulación entre las 00.00 y las 06.00 horas.

Además, en las zonas de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, quedan suspendidas las actividades sociales en domicilios particulares; las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de veinte personas, y la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados con más de diez personas.

Asimismo, se suspende la actividad de casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas, mientras que bares y restaurantes deberán cerrar a las 23 horas.

En Buenos Aires y su populosa periferia el transporte público quedará restringido a trabajadores esenciales y a alumnos y docentes, mientras que en todo el país se suspenden los viajes en grupo estudiantiles y de turismo.

Los contagios vienen en aumento en los últimos días y ayer se registró un nuevo récord desde el inicio de la pandemia con 22.039 nuevos casos confirmados en 24 horas.