Diplomáticos de Maduro deberán regularizar su estatus para seguir en Brasil

El magistrado Luis Roberto Barroso. EFE/Joédson Alves/Archivo

Brasilia, 7 abr (EFE).- Un juez de la Corte Suprema brasileña determinó este miércoles que los diplomáticos venezolanos fieles al presidente Nicolás Maduro deberán regularizar su estatus migratorio para continuar en Brasil, después de que el Gobierno de Jair Bolsonaro ya no los reconozca como representantes de ese país.

La decisión fue tomada por el magistrado Luís Roberto Barroso, quien negó una petición para prorrogar, hasta el término de la pandemia del coronavirus, la estadía de los funcionarios chavistas, quienes desde septiembre de 2020 no son considerados por el Estado brasileño como miembros oficiales de la legación venezolana.

"Los 16 funcionarios de la embajada venezolana y sus familiares, si desean permanecer en Brasil, deben regularizar su situación como inmigrantes, siguiendo las reglas del propio proceso administrativo", explicó el alto tribunal en un comunicado.

En mayo del año pasado, Barroso suspendió de forma cautelar una orden del Gobierno de Bolsonaro que obligaba a salir de Brasil a esos diplomáticos que representan a Maduro.

Entonces, el juez argumentó que esa determinación del Ejecutivo no atendía a "razones humanitarias mínimas", en función de la pandemia del coronavirus, y además violaba algunos principios recogidos en tratados y convenciones internacionales.

Sin embargo, Barroso subrayó que la situación ha cambiado, pues ahora se trata de un caso sobre "la regularización de la estancia en Brasil de ciudadanos extranjeros que ya no ostentan la condición de diplomáticos acreditados".

En este contexto, recordó que es "competencia" del presidente de Brasil la decisión "político-administrativa" mediante la cual dejaron de ser considerados "funcionarios acreditados ante el Gobierno brasileño".

Y subrayó que no verificó "ningún acto ilícito o abusivo por parte del presidente de la República que pudiera poner en peligro la libertad de circulación de los diplomáticos".

Este fallo llega poco después de que el Gobierno de Bolsonaro diera un nuevo ultimátum a ese grupo de diplomáticos chavistas en el que se les instó a regularizar su situación migratoria o abandonar Brasil, que actualmente vive la peor fase de la pandemia de covid-19 con récords sucesivos de contagios y muertes.

El Gobierno de Bolsonaro, uno de los más fuertes críticos de Maduro, reconoce como presidente legítimo e interino de Venezuela al líder de la oposición Juan Guaidó.

El mandatario ultraderechista también ha reconocido a la venezolana María Teresa Belandria como legítima embajadora de ese país en Brasil, aunque aún con esas tensiones no ha suspendido las relaciones diplomáticas con el país vecino.

Brasil es desde hace unos tres años el destino de decenas de miles de venezolanos que escapan de la crisis económica, política y social de su país.