21/03/2021 Cvirus.- El mecanismo de vacunas COVAX llega a más de 100 países 42 días después de su primera entrega. Más de cien países han recibido ya las vacunas contra la COVID-19 gracias a COVAX, el mecanismo mundial para el acceso equitativo liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto a Unicef y la Alianza de Vacunas GAVI, entre otras organizaciones. Este hito se produce 42 días después de que se enviaran las primeras dosis de COVAX a nivel internacional, en Ghana, el pasado 24 de febrero.



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



COVAX ha entregado ya más de 38 millones de dosis en seis continentes, suministradas por tres fabricantes: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech y el Serum Institute of India (SII). De los más de 100 países a las que se ha llegado, 61 se encuentran entre las 92 economías de bajos ingresos que reciben vacunas financiadas a través del Compromiso Anticipado de Mercado (AMC) de GAVI.



A pesar de la menor disponibilidad de suministros en marzo y abri, como consecuencia de que los fabricantes de vacunas han ampliado y optimizado sus procesos de producción en la fase inicial del despliegue, así como del aumento de la demanda de vacunas COVID-19 en la India, COVAX espera entregar dosis a todos los países participantes que han solicitado vacunas "en el primer semestre del año".



"En menos de cuatro meses desde la primera vacunación masiva fuera de un entorno clínico en todo el mundo, es tremendamente gratificante que el despliegue de las dosis de COVAX haya llegado ya a cien países. Es posible que COVAX esté en camino de llegar a todas las economías participantes en el primer semestre del año, pero aún nos enfrentamos a un reto de enormes proporciones cuando tratamos de poner fin a la fase aguda de la pandemia: solo estaremos seguros cuando todo el mundo lo esté y nuestros esfuerzos por acelerar rápidamente el volumen de dosis dependen del apoyo continuo de los gobiernos y los fabricantes de vacunas. Mientras continuamos con el mayor y más rápido despliegue mundial de vacunas de la historia, no es momento para la complacencia", ha resaltado el director general de GAVI, Seth Berkley.



"COVAX ha proporcionado al mundo la mejor manera de garantizar el despliegue más rápido y equitativo de vacunas seguras y eficaces a todas las personas en riesgo en todos los países del planeta. Si queremos aprovechar esta gran oportunidad, los países, los productores y el sistema internacional deben unirse para dar prioridad al suministro de vacunas a través de COVAX. Nuestro futuro colectivo, literalmente, depende de ello", ha añadido el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"En tan sólo mes y medio, la ambición de conceder a los países el acceso a las vacunas COVID-19 se está haciendo realidad, gracias al extraordinario trabajo de nuestros socios en el Mecanismo COVAX. Sin embargo, no es el momento de celebrar; es el momento de acelerar. Con las variantes que están surgiendo en todo el mundo, necesitamos acelerar el despliegue global. Para ello, necesitamos que los gobiernos, junto con otros socios, tomen las medidas necesarias para aumentar el suministro, incluyendo la simplificación de las barreras a los derechos de propiedad intelectual, la eliminación de las medidas directas e indirectas que restringen las exportaciones de las vacunas COVID-19 y la donación de las dosis de vacunas sobrantes lo antes posible", ha remachado la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore.



Según su última previsión de suministro, COVAX espera entregar al menos 2.000 millones de dosis de vacunas en 2021. Para alcanzar este objetivo, las organizaciones afirman que "COVAX seguirá diversificando su cartera y anunciará nuevos acuerdos con fabricantes de vacunas a su debido tiempo".