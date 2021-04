CORR.- Fútbol.- Javier Tebas: "El que dice la expresión tiene acento sudamericano, no es Cala"

((Corrige la anterior, disculpen las molestias))



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha anunciado que ya han "identificado" a la persona que dijo 'negro de mierda' en el reciente partido entre Cádiz y Valencia y que tiene "acento sudamericano", por lo que no se trata de Juan Cala, quien fue señalado por el valencianista Mouctar Diakhaby.



"Hoy o mañana habrá más noticias del tema Diakhaby. El audio, que lo hemos estudiado evidentemente, es de 1:30 minutos después de que se produjera el incidente y el que dice la expresión tiene acento sudamericano, por lo tanto no es Cala. Hemos trabajado mucho todo esto. Alguien dice la expresión, pero esa expresión no es Cala. El jugador ya sabemos quién es y se puede identificar quien está hablando", explicó Tebas ante la prensa en Fuenlabrada.



El mandatario explicó cómo está gestionando este caso LaLiga. "Primero hemos mirado todas las grabaciones que se puedan oír, segundo hemos encargado la limpieza del sonido para ver todo lo que se puede llegar a oír y tercero hemos encargado un peritaje de lectura de labios porque, en el momento de la jugada, cuando Cala se da la vuelta dice algo. Pues vamos a ver qué dice, habrá que hacer un informe", avanzó.



Los hechos se remontan al pasado domingo, cuando Diakhaby denunció que Cala le había llamado 'negro de mierda' y abandonó el campo en señal de protesta, gesto que siguieron sus compañeros, aunque unos minutos más tarde se reinició el encuentro ya sin el francés sobre el césped del Ramón de Carranza.



Posteriormente, el Valencia apoyó con firmeza la denuncia de Diakhaby, mientras que Cala compareció ante la prensa para negar los hechos, reclamar que estaba siendo víctima de un "linchamiento" y amenazar con acciones legales a todos los que le han acusado de racismo. En principio, se espera que el informe de LaLiga aclare lo ocurrido exactamente.



Por otra parte, Tebas se refirió al posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid el próximo verano y opinó que "es difícil, pero no imposible". "Se pueden dar ciertas salidas en el Real Madrid, ciertos cambios de jugadores... Cuando los jugadores llegan al final de su contrato y no renuevan, sus jugadores intentan darles salida", dijo sobre el delantero francés, cuyo vínculo con el PSG expira en 2022.