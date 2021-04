Coronavirus.- Lacalle Pou avisa de que Uruguay atraviesa "los peores tiempos de la pandemia"

El Gobierno extiende la educación no presencial hasta el 3 de mayo



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha avisado de que Uruguay atraviesa "los peores tiempos de la pandemia" de coronavirus, que ha registrado este miércoles un récord de casos diarios, por lo que se ha decidido extender hasta el 3 de mayo medidas como la educación no presencial.



Lacalle Pou ha explicado que la educación a distancia se prorroga porque no se quiere retomar la presencialidad para después volver a cancelarla. "Esperemos ya el 3 de mayo arrancar todo el año", ha subrayado, informa el medio uruguayo 'El País'.



Asimismo, el país mantendrá las medidas anunciadas a finales de marzo, con cierre de oficinas públicas, suspensión de espectáculos, apertura de bares solo hasta media noche, anulación de eventos sociales y prohibición de gimnasios y clubes de deportes, además de la aplicación del subsidio por enfermedad a los mayores de 65 años en el sector privado, la reinstalación del tributo COVID-19 a los sueldos públicos por dos meses --cuya recaudación se destinarán a las actividades perjudicas por la reducción de movilidad--, entre otras.



El mandatario uruguayo ha confiado en que estas medidas sean "suficientes, si se cumplen y además se mantienen los cuidados" para frenar los contagios de coronavirus en el país, que, por el momento, descarta un "toque de queda".



Por otro lado, Lacalle Pou ha avanzado que "la semana que viene" habrá un "anuncio" de los ministerios de Economía e Industria con los que analizará la implementación de medidas en sus sectores.



"Estamos atravesando en estos días los peores tiempos de la pandemia", ha lamentado el presidente, que apuesta por el plan de vacunación ya que el país "tiene un número de vacunas que excede al total de las personas que vamos a vacunar". "Hemos encargado más por las dudas", ha afirmado.



Según el presidente, a finales de abril habrá 860.000 personas vacunadas al menos con la primera dosis de Sinovac y 550.000 con el esquema completo.



El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) del país ha registrado 3.935 nuevos contagios en el último día, lo que supone la cifra más alta de casos diarios, mientras son 40 los decesos lamentados en las ultimas 24 horas.



Uruguay acumula casi 127.000 positivos desde el inicio de la pandemia, además de 1.231 fallecidos.