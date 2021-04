Coronavirus.- Gibraltar se declara "libre" de coronavirus y continuará levantando algunas de sus restricciones

30/03/2021 Una chica camina sin mascarilla por Magín atrévete, Gibraltar. ,después de que España haya decidido levantar la restricción temporal del acceso por vía terrestre al espacio Schengen a través del puesto de control de personas con el territorio de Gibraltar por razones de salud pública, que queda sin efectos a partir de las 18:00 horas de el martes 30 de marzo. Gibraltar, a 30 de marzo 2021 POLITICA Marcos Moreno - Europa Press



El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha declarado este jueves que el territorio está "libre" de coronavirus, tras no registrarse ningún caso nuevo en la últimas 24 horas, salvo dos procedentes del exterior, por lo que ha señalado que continuarán levantando algunas de las restricciones que seguían vigentes.



"Hoy es un verdadero placer para mi poder anunciar, por fin, que no hay casos activos de COVID-19 entre la población residente de Gibraltar", ha celebrado Picardo en rueda de prensa.



"Ahora, dada la ausencia de casos activos en nuestra comunidad, pero manteniendo en mente el aumento de la cifra de infecciones en Europa, podremos continuar con gran satisfacción con la gradual y prudente relajación de restricciones", ha anunciado.



Picardo ha comunicado que a partir del próximo lunes la hostelería no tendrá limitaciones de aforo, ni de número de comensales en sus mesas, y ya este viernes sus trabajadores solo estarán obligados a utilizar una mascarilla y no dos como venía siendo hasta ahora.



A su vez, ha señalado que el uso de mascarilla sólo será obligatorio en el transporte público y en el interior de los comercios, mientras que ya no será necesario continuar con limitación de aforo para las reuniones al aire libre a partir del 16 de este mes cuando finalizan las actuales restricciones.



"El derecho a la libertad de reunión, que es un derecho constitucional, volverá a verse libre de restricciones en Gibraltar", ha enfatizado. Las únicas medidas que seguirán vigentes como hasta ahora son las que están relacionadas con la pruebas de coronavirus, los rastreos y aislamiento de posibles nuevos casos.



Las autoridades gibraltareñas han confirmado 4.276 casos acumulados, de los que continúan activos dos procedentes del exterior del Peñón y que están aislados y 94 fallecidos.