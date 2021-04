Corea.- Moon considera una "amonestación" la derrota de su partido en las elecciones a las alcaldías de Seúl y Busán

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, ha señalado este jueves que la derrota de su formación política, el Partido Democrático, en las elecciones parciales a las alcaldías de Seúl y Busán es una "amonestación" del pueblo.



Así lo ha trasladado el portavoz de la Presidencia surcoreana, Kang Min Seok, que ha agregado que Moon ejercerá sus funciones con "una actitud humilde y un gran sentido de la responsabilidad".



Además, según ha recogido la agencia de noticias surcoreana Yonhap, el mandatario ha garantizado que centrará sus esfuerzos en satisfacer las "demandas desesperadas" de la ciudadanía, como superar la crisis de la COVID-19 o revitalizar la economía.



El Partido Democrático de Moon sufrió una derrota abrumadora frente a la principal formación opositora, el conservador Partido del Poder del Pueblo (PPP) en las elecciones parciales --una convocatoria de elecciones para cubrir algún puesto político vacante que ha quedado vacante entre los períodos de elecciones generales-- en Seúl y Busán, las dos ciudades más grandes del país asiático. La agrupación de Moon, en cambio, logró una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias, celebradas hace un año.



Oh See Hoon, del PPP, se ha hecho con la alcaldía de Seúl con un 57,5 por ciento de los votos, frente a la candidata del Partido Democrático, Park Young Sun, que logró el 39,1 por ciento de los apoyos.



En Busán, el candidato del partido de la oposición, Park Heong Joon, se ha convertido en el alcalde gracias al 62,6 por ciento de los votos. Su rival, Kim Young Choon, se hizo con el 34,4 por ciento. El PPP también arrasó con 13 de los otros 19 cargos regionales disputados en las elecciones parciales.



La derrota del partido de Moon ha generado especulaciones sobre si el presidente cambiará la dirección de sus políticas para recuperar a sus votantes, dado que queda menos de un año para las elecciones presidenciales. Se espera que el mandatario reorganice su gabinete y, probablemente, también el equipo de Presidencia, en un intento de ganar un nuevo impulso.



Las elecciones a las alcaldías, especialmente en la capital surcoreana, donde residen casi 10 millones de personas de los 52 habitantes del país, se han considerado como un barómetro de la opinión pública antes de las elecciones presidenciales, previstas para marzo de 2022.