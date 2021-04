Chile.- Zaldívar dimite como ministra de Trabajo de Chile y será sustituida por el diputado de UDI Patricio Melero

El cambio en el Gobierno de Piñera se produce en medio del debate del proyecto de reforma del sistema de pensiones



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La ministra de Trabajo de Chile, María José Zaldívar, será sustituida por el diputado del partido oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI) Patricio Melero tras haber presentado su dimisión en medio del proyecto de reforma al sistema de pensiones, que no se ha concretado.



El presidente chileno, Sebastián Piñera, ha aceptado este miércoles la renuncia de Zaldívar, a quien ha agradecido por su labor "del sentido del deber, compromiso y entrega", ha dicho.



Piñera ha destacado el "infatigable esfuerzo" de la exministra "por sacar adelante la reforma al sistema de pensiones, mejorar el beneficio de millones de actuales y futuros pensionados, y sentar las bases de un sistema provisional más justo".



"Quedan muchas cosas pendientes: como la segunda etapa de la reforma", ha apuntado, no obstante, el presidente, quien ha pedido al ministro entrante colaboración "en un diálogo y entendimiento sincero, respetuoso y fecundo entre trabajadores y empresarios".



Melero, como ha incidido Piñera, se enfrenta a "desafíos exigentes, urgentes y necesarios", entre los que también están "fortalecer la capacidad de crear más y mejores empleos, con mejores salarios y condiciones de trabajo" y lograr la aprobación del proyecto de Sala Cuna Universal que está en su tercer trámite en el Senado, ha informado el medio chileno 24 Horas.



El presidente ha agregado que conoce el "espíritu dialogante, republicano y constructivo" del nuevo ministro, un espíritu "que no solo fue el sello de su gestión como presidente de la Cámara, sino que lo ha distinguido en su fecundo desempeño como diputado y servidor público", según recoge 'La Tercera'.



Tras su nombramiento, Melero ha ahondado en que la ya exministra le "deja encaminado" para "lograr los acuerdos que permitan entregar a los chilenos una reforma que mejore las pensiones".



"Formar parte del Gobierno significa buscar todos los caminos, todos los mecanismos y todas las fuerzas para que esa reforma al sistema de pensiones retome el camino que en algún minuto logramos en la Cámara de Diputados, con su aprobación, y donde me toco tener un rol muy activo", ha agregado al respecto.



Asimismo, ha aseverado que su llegada al Ministerio de Trabajo no cierra las puertas a un reforma provisional, sino que supone una "oportunidad para, que de una vez por todas, podamos poner en el foco en quienes más nos están mirando y esperando, que son los actuales y futuros jubilados de Chile".



Zaldívar ya barajó la opción de salir del Gobierno a principios de año, pero no lo hizo porque el presidente logró persuadirla y le encomendó la defensa de la reforma al sistema privado de Administradora de Fondos de Pensiones.



Esta iniciativa busca aumentar la cantidad de la pensión que actualmente reciben los jubilados y había mostrado sus primeros avances durante su tramitación en el Parlamento, pero la repentina salida de la ministra ha generado incertidumbre.