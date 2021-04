Brasil.- Volkswagen dejará de producir el modelo Up! en la planta de Taubaté (Brasil)

28/06/2016 Volkswagen up! POLITICA EUROPA ESPAÑA ECONOMIA VOLKSWAGEN



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Volkswagen dejará de producir el modelo Up! de la fábrica de Taubaté, en el estado de Sao Paulo (Brasil), según ha informado la marca este miércoles, que ha indicado que la planta brasileña continuará con la producción de los modelos Gol y Voyage.



La empresa ha explicado que la medida forma parte de su estrategia de renovación de cartera, afirmando que atraviesa "la mayor ofensiva de producto de su historia en el país".



El modelo Up! fue la última gran inversión anunciada por el fabricante de automóviles en la fábrica de Taubaté, que emplea a unas 3.000 personas, según recoge el diario brasileño 'G1', y cuenta con la línea de montaje de los modelos Gol y Voyage.



En marzo, la planta produjo 11.000 unidades entre los modelos Gol, Up! y Voyage, según datos de la Federación Nacional de Distribución de Vehículos Automotrices (Fenabrave).



El Gol fue el tercer coche más matriculado del país en 2020, con 6.800 unidades, mientras que el Voyage y el Up! registraron 3.600 y 563, respectivamente.



Desde el inicio de la pandemia, la compañía alemana ha detenido en varias ocasiones su producción en el país sudamericano, la última hace dos semanas ante el empeoramiento de la situación epidémica en el país.



En este contexto, Volkswagen ha anunciado medidas de reducción salarial, planes de bajas voluntarias y otros acuerdos laborales en Brasil.