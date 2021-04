Boris Izaguirre habla del documental de Rocío Carrasco

08/04/2021 BORIS IZAGUIRRE EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



"Siempre es una maravilla venir a las pasarelas, mientras las PCR me lo permitan" nos confesaba el gran Boris Izaguirre cuando hemos hablado con él en la primera jornada de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid otoño/invierno 2021-22 en Ifema. Y es que el presentador de televisión está siendo muy controlado con las PCR para poder llevar a cabo su vida profesional: "Cada semana o cada dos días me tengo que hacer las pruebas y de momento siempre he dado negativo y eso me ha permitido seguir manteniendo el calendario laboral".



En cuanto a cómo va como guionista de la serie de Miguel Bosé, Boris nos asegura que: "Estamos escribiéndola, vamos avanzando muchísimo en los episodios" y es que según él, sigue teniendo con el artista una relación fabulosa: "Ah, no lo sé, tengo la gran suerte de que puedo llamarle y hablar con él por teléfono, no estoy muy pendiente de su actividad en las redes", pero no habla de su sobrina como concursante de 'Supervivientes': "Miguel y yo hablamos de cosas que tienen que ver con nosotros dos, él está muy bien".



Izaguirre, amigo íntimo de Rocío Carrasco, asegura que la serie es muy importante para todos esos testimonios de mujeres que han pasado por algo parecido: "Estoy muy pendiente, espero que realmente esta docu-serie sirva para erradicar el machismo en nuestra sociedad, es muy importante que empezara en España" y atención porque confiesa que: "Fidel es un hombre encantador y estupendo, un gran desconocido y ellos dos han demostrado ser un verdadero amor. Yo no creo que la tenga abducida".