Birmania.- El embajador birmano en Londres denuncia que no le dejan pasar a la sede diplomática, que ha sido "ocupada"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El embajador de Birmania en Reino Unido, Kyaw Zwar Minn, ha denunciado este miércoles que se le ha denegado el acceso a la embajada, que ha sido "ocupada" por el agregado militar.



Así, el embajador ha denunciado que se ha producido un "golpe" en la sede diplomática, según ha expresado al 'The Telegraph', a quien ha detallado que se niegan a dejarle pasar, ya que "han recibido instrucciones de la capital", en referencia a Naipyidó.



Kyaw Zwar Minn, no obstante, ha anticipado que "el Gobierno británico no lo va a permitir". En este sentido, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha adelantado que están "recabando más información tras un incidente en la embajada de Birmania en Londres", informa DPA.



El embajador, que en marzo pidió la liberación de la líder 'de facto' del país depuesta por el golpe de Estado, Aung San Suu Kyi, y condenó la asonada militar, por lo que el régimen lo apartó de su puesto, informa BBC.



Durante la noche del miércoles, se ha visto a Kyaw Zwar Minn a las fueras de la sede diplomática tocando el timbre sin éxito, conversando con la Policía Metropolitana y abandonar las inmediaciones en un coche con una gran fotografía de Suu Kyi en la parte trasera del vehículo.



Tras la noticia de la denegación de entrada al embajador, manifestantes se han congregado frente a la Embajada.