Biden planea enfoque de riesgo ambiental de activos financieros

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea dirigir su Administración hacia el desarrollo de una estrategia sobre los riesgos relacionados con el cambio climático para los activos financieros públicos y privados, según un documento borrador visto por Bloomberg News.

La estrategia, dirigida a todo el Gobierno, se desarrollará dentro de los próximos 120 días bajo una orden ejecutiva que está a punto de completarse, según una persona familiarizada con el asunto. La estrategia sería redactada por el director del Consejo Económico Nacional, Brian Deese y la administradora de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., Gina McCarthy, en coordinación con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés).

El Tesoro también trabajaría con los miembros del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera (FSOC, por sus siglas en inglés) para compartir datos de riesgos financieros relacionados con el medio ambiente y emitir un informe dentro de los próximos seis meses sobre los esfuerzos para abordar dichos riesgos dentro de los respectivos ámbitos de competencia de cada agencia reguladora independiente. Los miembros del FSOC incluyen a los jefes de la Reserva Federal y la Comisión de Bolsa y Valores.

Los Gobiernos, los reguladores y los líderes empresariales en Wall Street han estado debatiendo cómo la industria financiera debe prepararse para las amenazas ambientales y si las empresas deben proporcionar más información a los inversionistas sobre esos riesgos.

La orden ejecutiva planeada representa un paso inicial en los esfuerzos de la nueva Administración para reducir los riesgos para la estabilidad financiera que plantea el cambio climático y para cumplir con su objetivo a largo plazo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Bajo el enfoque de Biden, el director de la OMB, en consulta con otras agencias, identificaría los principales catalizadores de la exposición federal al riesgo ambiental y desarrollaría formas de cuantificar el riesgo del cambio climático para las proyecciones presupuestarias a largo plazo del presidente. La OMB y el Consejo de Asesores Económicos también desarrollarían y publicarían una evaluación de la exposición al riesgo del cambio climático del Gobierno.

Un portavoz de la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

Nota Original:Biden Plans to Order Climate Risk Strategy for Financial Assets

