Begoña Villacís acude a la Fashion Week y habla sobre Rocío Carrasco

MADRID, 8 (CHANCE)



Begoña Villacís no se ha querido perder la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid otoño/invierno 2021-22 en Ifema y nos ha hablado de todo, aunque de su vida privada ha querido escaparse porque ya sabemos que es una persona muy recelosa con ese ámbito personal.



Begoña Villacís le manda un mensaje muy claro a Irene Montero por su opinión sobre el documental de Rocío Carrasco: "Lo que creo es que tenemos una ministra que es iIrene Montero que se propone un tema como Rocío Carrasco y se pronuncia y a la misma Irene Montero hace poco menos de una semana le pregunté qué pensaba de llevar en las listas de podemos a una mujer que me ha agredido a mí cuando estaba embarazada de nueve meses. Le pregunté a Irene Montero si yo merecía la misma consideración no apellidándome carrasco y no siendo de izquierdas y si no recibía lo mismo que renunciara a la mitad del presupuesto. Solo está dispuesta a representar a las famosas y a las mujeres que son de izquierdas".



A pesar de todo Begoña asegura que no ha visto el documental: "Lo debo reconocer que no lo he visto todavía, estoy en tiempos en los que tengo que trabajar mucho, tengo tres hijas, tengo que estudiar mucho y tengo que gestionar una ciudad como madrid. Lo veré estoy segura".



Intentando huir de las preguntas personales, Begoña prefiere no hablar sobre cómo está su corazón en este momento: "Yo tengo tres hijas, una ciudad que cuidar, un trabajo que te llena mucho y eso me tiene feliz. De lo otro no hablo". Amante de la moda, defiende este ámbito como parte de la cultura y el arte: "A ver lo que es necesario es que todo el mundo descubra que la moda no es frivolidad, es arte y cultura. Decir que apoyar el arte y la cultura es apoyar a todos estos artesanos, artistas que lo que hacen es soñar, crear y ser valientes, transgresoras como es el caso de maya, la conozco desde hace 20 años y siempre ha sido una trasgresora. Hay que apoyar a los autores y defender una idea de ciudad de Madrid como una ciudad libre, autentica, exclusiva y que se disfruta despacio".