Beatriz Tajuelo se quita la etiqueta de 'ex' de Albert Rivera para abrirse un hueco en el mundo de la moda

17/07/2020 Beatriz Tajuelo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 8 (CHANCE)



En uno de los momentos más ilusionantes de su vida y centrada en su faceta de diseñadora e imagen de la firma de calzado Franjul, Beatriz Tajuelo se abre hueco en el mundo de la moda al margen de su fallida relación con Albert Rivera. Soltera y volcada completamente en su creciente popularidad como influencer, la menorquina nos concede una entrevista en la que, evitando hablar del exlíder de Ciudadanos y de su relación con Malú, desvela cómo se encuentra en la que sin duda es su mejor etapa.



"Feliz" cuando acaba de cumplir un año como imagen de la firma de calzado y confesando que "disfruté mucho con la creación y el diseño" de su colección cápsula de zapatos, Tajuelo desvela que "me encantaría seguir en este mundo y no solo con zapatos, sino lanzarme a otras cosas. Pero vamos paso a paso".



"La moda me ha aportado muchas alegrías, conocer gente nueva, es un mundo fascinante" señala, explicando lo agradecida que está por poder compaginar esta nueva faceta con su web de viajes y lifestyle, que cada día cuenta con más seguidores: "Es una forma muy bonita de expresarte y si puedes llegar a la gente pues mejor".



Soltera desde el fin de su larga relación con Albert Rivera, Beatriz confiesa que, aunque "no llega" el amor, "estoy muy bien así, muy tranquila, muy feliz". "Voy viviendo mi día a día y no es algo que tenga en mente. Si surge y aparece el hombre de mi vida pues bienvenido", asegura con una sonrisa.



Los requisitos que pide para encontrar un hombre con el que compartir su vida son "bastante normales" - como revela sincera - ya que busca "alguien con quien te lo pases bien y te haga reír. Un compañero de vida. Si tiene que llegar que llegue y sino tan feliz".



Muy discreta, Beatriz prefiere no hablar de la relación de Albert Rivera y Malú, pero no duda en desearles "que sean muy felices", demostrando que lo suyo con el abogado está más que superado cuando hace más de dos años que rompieron su noviazgo.



Luchando porque no se asocie su nombre a su vida sentimental, la menorquina confiesa que comienza a ver reconocido su trabajo en el mundo de la moda: "Creo que sí. Poco a poco y con mucho esfuerzo. El otro día en un reportaje que hice sobre un viaje lo leí no sé cuántas veces para ver donde aparecía la ex de y no apareció ni una vez, y pensé vamos bien". Y es que, aunque admite que "entendí en su momento" - que su nombre se asociara a Albert Rivera - "quiero que se me conozca por mi trabajo, que es lo que hago. Con el tesón lo conseguiré". "Estoy muy agradecida a mucha gente que en su momento se acercó a mí y me ayudó y me apoyó, pero también lo he tenido difícil porque al final quitarte una etiqueta no es nada fácil, al final parece que tienes que demostrar el doble que otra persona", asegura muy sincera.