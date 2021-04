Argentina prohíbe circulación nocturna ante disparo de contagios de covid-19 =(Video+Fotos)= Buenos Aires, 7 Abr 2021 (AFP) - La circulación nocturna quedará prohibida en Argentina a partir del viernes próximo y por tres semanas, una medida que se aplica por primera vez en el país ante el aumento exponencial de casos de covid-19, anunció este miércoles el presidente Alberto Fernández."Se prohíbe la circulación entre las 00H00 y las 06H00 de la mañana de cada día. Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar", dijo el mandatario en un mensaje grabado desde la residencia oficial de Olivos donde se encuentra aislado por haberse infectado de coronavirus.La medida se aplicará en las zonas del país donde hay mayor riesgo epidemiológico, es decir en los grandes centros urbanos, en particular Buenos Aires y su periferia, donde vive un tercio de los 45 millones de argentinos."Argentina ha entrado en la segunda ola. Sólo en los últimos siete días los casos aumentaron un 36% en todo el país y un 53% en el AMBA (área metropolitana de Buenos Aires)", dijo Fernández, quien se declaró "preocupado por el relajamiento social, contradiciendo todos los protocolos".Con 22.039 nuevos casos, Argentina alcanzó este miércoles un nuevo récord de contagios en un solo día. Las autoridades reportaron además 199 muertos en las últimas 24 horas, lo que eleva los decesos a 56.832, con un total de 2.450.068 casos desde comienzos de marzo 2020.En la última semana, Argentina figura entre los 10 países con el mayor número de nuevos contagios en todo el mundo, advirtió este miércoles la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne."Así como hace un año les pedí que se queden en sus casas mientras montábamos un sistema de salud abandonado, hoy les pido poner la máxima atención en los deberes de cuidados sanitarios y en los protocolos. Reforzando esos cuidados podremos avanzar mejor en el proceso vacunatorio que está en marcha", resaltó el mandatario.Hasta este miércoles en Argentina han sido aplicadas 4,71 millones de vacunas. Un total de 705.000 personas han recibido ya las dos dosis y 4 millones una dosis.Y se ha determinado como población prioritaria para vacunar a un tercio de la población -unos 15 millones de personas-, entre personal sanitario, ancianos y personas con comorbilidades, además de funcionarios de seguridad y docentes, entre otros. - Escuelas abiertas - El gobierno de Fernández decidió además suspender los viajes grupales, de estudio de fin de curso o turísticos en todo el país. Las fronteras ya están cerradas al turismo extranjero desde diciembre.En las grandes ciudades, quedan prohibidas las actividades sociales en domicilios particulares y las reuniones en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas. Cerrarán por el momento los lugares de juegos, discotecas y salones de fiesta, así como las prácticas de deportes y recreativas en lugares cerrados donde participen más de 10 personas. Los bares y restaurantes deberán cerrar a las 23H00, una hora antes de la prohibición de circular."Estas medidas de cuidado estarán vigentes desde las 0 horas de este viernes 9 de abril hasta el 30 de abril", dijo el presidente.Por el momento, se mantienen las escuelas abiertas y con presencialidad por el método de 'burbujas', para lo cual el transporte público estará reservado a trabajadores esenciales y a la comunidad educativa en Buenos Aires y su periferia."En estos meses queremos cuidar la salud, cuidar la recuperación económica y cuidar todo lo que sea posible la presencialidad en las escuelas", dijo Fernández.El presidente, de 62 años y quien contrajo covid-19 tras haberse aplicado las dos dosis de la vacuna Sputnik V, se mostró saludable al pronunciar el mensaje."Como ya saben, me ha tocado atravesar personalmente una experiencia que muestra cuán importante es la vacuna, que me permitió atravesar la enfermedad prácticamente sin síntomas", dijo y agradeció al laboratorio ruso Gamaleya, que elabora la Sputnik V, porque "se ocupó particularmente de la evolución de la enfermedad".ls/nn/rsr