Apple y Epic revelan su argumentación del juicio sobre App Store

(Bloomberg) -- Apple Inc. planea argumentar en un juicio que los consumidores y desarrolladores se verán perjudicados si Epic Games Inc. logra cambiar el funcionamiento del mercado de aplicaciones del fabricante de iPhone. El desarrollador de juegos responderá que la conducta “anticompetitiva” de Apple le permite generar ganancias a costa suya.

En la lucha del caso antimonopolio sobre cuánto cobra la App Store de Apple, ambas compañías presentaron el jueves hojas de ruta de sus casos a un juez federal de California. Sus argumentos se presentan antes de un juicio programado para el 3 de mayo que se realizará sin jurado.

En un resumen de sus argumentos legales, Apple afirma que la comisión de 30% que cobra a la mayoría de los desarrolladores no es anticompetitiva, sino que es una tarifa habitual en otras plataformas móviles y en línea. Además, Apple argumenta que tomar una parte de los ingresos se justifica por los miles de millones de dólares que ha invertido en el desarrollo de la infraestructura patentada que sustenta su App Store en el sistema operativo iOS de la compañía, incluidos los kits de desarrollo de software y las interfaces de programación de aplicaciones.

“Epic se ha beneficiado ampliamente de su relación contractual con Apple”, sostiene la argumentación de Apple al tribunal. “Epic ha utilizado los SDK de Apple y miles de API patentados para desarrollar juegos para usuarios de iOS”.

El fabricante de Fortnite, que Apple eliminó de su tienda el año pasado, acusa a la tienda de aplicaciones del fabricante de iPhone de ser un monopolio ilegal porque los desarrolladores tienen prohibido hacer que sus aplicaciones para iPhone y iPad estén disponibles a través de sus propios sitios web.

Epic dijo en su presentación que Apple perjudica la innovación y usa su control sobre iOS para monopolizar la distribución de aplicaciones. Los usuarios de iOS no aceptan comprar aplicaciones solo a través de App Store y “Apple condiciona el acceso de los desarrolladores a miles de millones de usuarios de iOS en restricciones contractuales que consolidan el control de Apple sobre toda la distribución de aplicaciones de iOS”, según la argumentación de Epic.

El editor de juegos busca que no haya restricciones en las aplicaciones, ya sea en tecnología o contenido, a las que se accede a través de la App Store, dijo Apple en su presentación. Pero Epic pasa por alto los beneficios del proceso de revisión de aplicaciones de Apple, como la protección de la privacidad de los usuarios y el control de ataques de malware en la plataforma, que han beneficiado a desarrolladores y consumidores, dijo Apple.

Mientras tanto, la presentación de Epic afirma que el proceso de revisión de aplicaciones de Apple es “superficial, poco transparente y arroja resultados deficientes”, y no siempre garantiza la calidad y la seguridad. App Review tiene una capacidad limitada para identificar las aplicaciones “Jekyll” que pueden cambiar su funcionamiento después de superar el proceso de revisión de Apple, dijo Epic en su presentación.

