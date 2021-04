Al menos seis heridos por un tiroteo en una zona industrial en Texas

Al menos seis personas resultaron heridas este jueves en un tiroteo en una zona industrial en la localidad de Bryan (Texas, EE.UU.), informó un portavoz del Departamento de Policía de esa población, Jason James. EFE/Archivo

Washington, 8 abr (EFE).- Al menos seis personas resultaron heridas este jueves en un tiroteo en una zona industrial en la localidad de Bryan (Texas, EE.UU.), informó un portavoz del Departamento de Policía de esa población, Jason James, citado por la cadena CNN.

La fuente explicó que los agentes acudieron al lugar del suceso donde hallaron "varias víctimas", sobre las que no precisó su estado en concreto.

James dijo que los heridos han sido llevados a hospitales, mientras que el autor de los disparos se ha dado a la fuga.

Precisamente este jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una serie de medidas de alcance limitado para atajar la violencia con armas de fuego en su país, y exigió al Congreso que deje de tolerar un problema que describió como una "vergüenza a nivel internacional".

Dos semanas después de los tiroteos masivos que dejaron 18 muertos en Georgia y Colorado, Biden desveló varias iniciativas para contener la violencia armada, pero reconoció que no podrá hacer demasiado por su cuenta si el Congreso no deja de bloquear cualquier intento de aumentar el control de las pistolas y rifles.

"La violencia armada en este país es una epidemia. Y es una vergüenza a nivel internacional", denunció Biden.

El mandatario recordó que cada día mueren 106 personas por disparos de armas de fuego en Estados Unidos, todos los meses hay 53 feminicidios cometidos con pistolas, y que la violencia armada "impacta mucho más a la población negra y latina".