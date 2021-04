Acciones suben ante tranquilidad de Powell; dólar a la baja

(Bloomberg) -- Las acciones subieron a medida que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el banco central tiene las herramientas para frenar cualquier presión inflacionaria, que se espera sea temporal a medida que se da la reapertura de la economía.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 0,4% a las 4 p.m. hora de Nueva York.

El índice Stoxx Europe 600 subió 0,6%.

El índice MSCI Asia-Pacífico ganó 0,3%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot disminuyó 0,4%.

El euro avanzó 0,4% a US$1,1914.

El yen japonés se apreció 0,5% a 109,31 por dólar.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años cayó un punto básico a 0,15%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó cinco puntos básicos a 1,62%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años cayó cinco puntos básicos a 2,31%.

Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate se estableció en US$59,60 por barril.

El oro subió 1% a US$1.755,79 la onza.

