86-98. El San Pablo tampoco puede con el Tenerife en Liga

El alero Xabi Rabaseda (i) del Hereda San Pablo Burgos intenta taponar al pívot Fran Guerra (c) del Lenovo Tenerife, durante el partido aplazado de baloncesto de la Liga Endesa correspondiente a la jornada 25. EFE/Santi Otero

Burgos, 24 mar (EFE).- El Hereda San Pablo Burgos repitió el guión del pasado martes y sumó una nueva derrota, esta vez en partido aplazado de la Liga Endesa, frente a un Lenovo Tenerife que fue superior en un partido marcado por el acierto anotador de los isleños frente a los malos porcentajes del conjunto burgalés (86-98).

El base brasileño Marcelinho Huertas dominó el partido anotando 23 puntos, repartiendo cinco asistencias y sumando una valoración de 31 créditos, contribuyendo decisivamente a la vigésimo tercera victoria de la temporada.

El Lenovo Tenerife fue mejor en los instantes iniciales del encuentro (0-8) ante un Hereda San Pablo Burgos con intermitencias y con poco acierto en el tiro, algo que perjudicó a los de Joan Peñarroya para hacer frente a un equipo que estaba muy acertado desde el arco (16-24).

Poco cambió el guión en el segundo acto, con un Lenovo Tenerife que dominaba desde el tiro exterior ante la inexistencia de ideas que tenían los burgaleses, que no encontraron en esta primera mitad un juego cómodo lastrado por sus malos porcentajes (32-44).

Tras el descanso, el conjunto dirigido por Joan Peñarroya dio un paso adelante para hacer frente a un Marcelinho Huertas que anotó desde donde quiso. Sin embargo, los triples empezaron a entrar en los mejores minutos de los azulones para recortar poco a poco la ventaja e ir al último cuarto (68-78)

Pero las piernas no aguantaron a los de Joan Peñarroya, ante dos parciales demoledores de Tenerife que sentenciaron el partido y le permiten seguir luchando por los primeros puestos de la clasificación.

--Ficha técnica:

86-Hereda San Pablo Burgos (16+16+33+18): Dejan Kravic (13), Vitor Benite (13), Jasiel Rivero (18), Xavi Rabaseda (7) y Alex Renfroe (11) - cinco inicial –Max Salash (0), Alex Barrera (-), Miquel Salvó (1), Thad McFadden (12), Jordan Sakho (2), Omar Cook (5) y Ken Horton (4).

98-Lenovo Tenerife (24+20+29+25): Bruno Fitipaldo (4), Marcelino Huertas (23), Gio Shermadini (12), Tyler Cavannaugh (18) y Aaron Donnerkamp (15) – cinco inicial - Santi Yusta (-), Sergio Rodríguez (6), Emir Sulejmanovic (6), Alex López (1), Fran Guerra (13).

Árbitros: Calatrava F, Caballero M, Sánchez C. Eliminado por faltas el jugador del equipo visitante Emir Sulejmanovic

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga Endesa celebrado en el Coliseum Burgos a puerta cerrada.