86-81. Un Tenaz Valencia elimina al Baskonia pero su top 8 depende del Zenit

El base de Baskonia Pierria Henry (d) se escapa de Fernando San Emeterio, del Valencia Basket, durante el último partido de la fase regular de la EuroLiga. EFE/Miguel Ángel Polo

Valencia, 8 abr (EFE).- Un tenaz Valencia Basket derrotó en un final a cara o cruz este jueves al TD Systems Baskonia y le dejó sin opciones de clasificarse para el ‘top 8’ de la Euroliga, pero su pase para estos cuartos de final y, con él su participación en la próxima edición del torneo, queda pendiente de que el Zenit San Petersburgo pierda uno de los dos partidos que tiene pendientes.

Dos triples, uno del argentino Luca Vildoza y otro de Tadas Sedekerkis, dieron de inicio la inactiva al Baskonia ante un equipo local al que le costó arrancar. Viendo sus problemas en ataque estático, el Valencia apretó las líneas en defensa con un Derrick Williams inesperadamente centrado para darle la vuelta al choque y a las sensaciones (21-14, m.8).

Con el equipo vasco atascado, Dusko Ivanovic echó mano de Pierria Henry que, sin acordarse del esguince de tobillo que se hizo el domingo, ajustó el marcador con un par de penetraciones.Pero el Valencia no perdió la calma. Alertado tal vez ya de que la victoria del Real Madrid hacía aún más complicada su clasificación, los locales se acabaron de liberar.

Viendo que el partido se le podía ir, Ivanovic apostó por un equipo de cinco ‘pequeños’ que, si bien no le permitió remontar, sí que cortó el ritmo del Valencia. Cuando recuperó una estructura normal, no le costó mucho darle la vuelta al marcador con un parcial de 0-10 que incluyó un triple de Vildoza y otro de Rokas Giedraitis pero sobre todo forzar pérdidas a los locales (39-44, m.20).

El paso por los vestuarios dio calma al Valencia y paralizó al Baskonia pero Ivanovic no dejó que su equipo cayera y empezó una ruleta de cambios para castigar errores que despertó a los suyos, otra vez con Henry como dinamizador pero también Giedraitis (45-53, m.25).

El Valencia logró mantenerse a flote cerrando el rebote, con algo de suerte en algunas acciones y sumando desde la línea de tiros libres. Verse con vida le dio confianza y dos triples seguidos, uno de Vanja Marinkovic y otro de Klemen Prepelic, le pusieron por delante antes de inicia el último cuarto (60-59, m.30).

Recuperó Ivanovic su estructura pequeña con Polonara de ‘cinco’ y volvió a frenar al Valencia y el encuentro se quedó atascado. Henry volvió a arrancar a los visitantes con un despliegue físico brutal pero los locales encontraron en Marinkovic y en MIke Tobey a dos nuevos referentes y entraron por delante al tramo final (76-72, m.34).

El choque se vio abocado a un final a cara o cruz tras un triple de Sedekerkis pero un ‘dos más uno’ de Tobey empezó a desnivelar el choque. Un fallo de Polonara dejó sin apenas opciones a los visitantes pero ajeno al desaliento el Baskonia se agarró al choque hasta el final y exprimió una extraña falta en ataque de Kalinic para ponerse a dos a falta de diez segundos.

El encuentro se decidió desde la línea de tiros libres. Williams falló uno de los dos que tuvo pero también falló el primero Henry el suyo lo que le llevó a tirar el segundo a fallar. No tocó el aro, la bola fue para el Valencia y aunque Williams falló los dos, el rebote del segundo le permitió cerrar el choque.

- Ficha técnica:

86.- Valencia Basket (25+14+21+8): Van Rossom (5), Sastre (7), Kalinic (9), Williams (13), Tobey (13) -cinco titular- Marinkovic (8), Prepelic (14), Labeyrie (-), Dubljevic (11), Vives (-) y San Emeterio (-).

81.- TD Systems Baskonia (21+23+15+12): Vildoza (6) Giedraitis (17), Sedekerkis (8), Polonara (16), Diop (-) -cinco titular- Henry (19), Fall (-), Peters (5) y Dragic (10).

Árbitros: Pukl (ESL), Radovic (CRO) y Bissang (FRA). Eliminaron por cinco faltas al local Labeyrie (m.34) y al visitante (m.35).

Incidencias: partido correspondiente a la última jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis a puerta cerrada por las restricciones por la pandemia del COVID 19.