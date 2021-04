67-93. Deck y Laprovittola llevan al Real Madrid a los playoffs

EFE/EPA/SEDAT SUNA

Redacción deportes, 8 abr (EFE).- El Real Madrid con una gran defensa y la actuación estelar del francés Fabien Causeur y los argentinos Nico Laprovittola y Gabriel Deck, consiguió una importante victoria en la pista del Fenerbahce por 67-93, que le hace ser equipo de playoff por derecho propio.

Ahora el equipo español deberá esperar otros resultados para saber en qué puesto finaliza y cuál será su rival en los cuartos de final de la competición, con el factor campo en contra en cualquier caso.

El Real Madrid salió concentrado, sabedor de lo que estaba en juego. Bien en defensa y paciente en ataque. Primero cerró los puntos de los turcos con las defensas sobre Nando de Colo y Marko Guduric y después Nico Laprovittola comenzó a trabajar la ventaja en el marcador, 5-10 (min.5).

En estos cinco primeros minutos el Fenerbahce no pudo lanzar de tres puntos. Un dato que habla bien del trabajo madridista.

El rebote, 6-10 para el Madrid al final del primer cuarto, el triple -4 de 10 para el equipo español y 0 de 2 para el turco- y los 8 puntos de Laprovittola y los 2 de De Colo y 0 de Guduric, explican el 11-23 con el que se cerró el primer acto.

En el segundo cuarto, el Madrid salió como un ciclón y con los triples de Trey Thompkins y Fabien Causeur puso un +20 en el marcador (13-33, m.12.10).

Otra buena noticia fue la salida, en ese momento, de Sergio Llull, tras casi dos meses de ausencia. Y lo hizo como siempre, con 8 puntos y 2 triples seguidos en los poco más de cinco minutos y medio que permaneció en pista.

De Colo se echó el equipo a la espalda y junto a Lorenzo Brown, 12 puntos al descanso, fue el responsable de que el Real Madrid no se fuera a vestuarios con una ventaja más holgada que el 36-49 de final del segundo cuarto.

Los rebotes siguieron siendo favorables a los visitantes, 13-17 y también los triples, 2 de 5 por 10 de 21. Además, no perdieron ningún balón en los primeros veinte minutos y diversificaron la anotación con 11 puntos de Causeur, 8 de laprovittola, 8 de Llull y 6 de Thompkins.

Otro dato fue que Walter 'Edy' Tavares permaneció en juego menos de 8 minutos sin que el Madrid le echara de menos.

En la reanudación, mala noticia para los blancos en forma de tercera personal para Tavares, aunque supo tener la paciencia necesaria para seguir trabajando y aguantar la salida del Fenerbahce, 42-58 (m.24).

Guduric y, sobre todo, De Colo (12 puntos en este tercer período), con dos triples consecutivos, apretaron el marcador, 50-58 (m.25.30). Y volvió a aparecer Laprovittola para anotar un triple de casi 9 metros para restaurar la ventaja por encima de la decena de puntos.

Al final del tercer acto, 57-67 y todo por decidir, con el Fenerbahce ganando su primer parcial, 21-18.

Un triple de Deck fue la tarjeta de presentación en el cuarto de la verdad del Madrid, 57-70, y una canasta bajo el aro de Causeur y otra de Laprovittola elevó la renta a 17 puntos (57-74, m.31.20), abriendo de par en par la puerta de los playoffs.

La ansiedad y las prisas del equipo otomano y un triple de Deck propiciaron la mayor ventaja madridista en el partido, 57-78 (m.33).

El Madrid llego a tener 25 puntos, 57-82, a falta de 6 minutos, y le echó el candado al partido, en el que sólo De Colo era un peligro en el Fenerbahce. Al final, victoria por 67-93, con 19 triples anotados. El Real Madrid es equipo de playoff por derecho propio.

- Ficha técnica:

67 - Fenerbahce (11+25+21+10): Guduric (7), De Colo (23), Pierre (4), Barthel (2) y Duverioglu (3) -cinco inicial-, Brown (16), O'Quinn (6), Sipahi y Eddie (6).

93 - Real Madrid (23+26+18+26): Laprovittola (18), Taylor (1), Deck (19), Tyus (4) y Tavares (6) -cinco inicial-, Causeur (20), Rudy Fernández (6), Thompkins (6), Llull (8), Garuba (2) y Abalde (3).

Árbitros: Luigi Lamonica (ITA), Anne Panther (ALE) y Mario Majkic (SLO). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la trigésima cuarta y última jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Ulker Sports and Event Hall de Estambul, sin espectadores por la pandemia de coronavirus.