2-1. El América de México toma ventaja ante el Olimpia de Honduras

Germán Mejía (d), del Olimpia de Honduras, fue registrado este miércoles al disputar un balón con Richard Sánchez (i), del América de México, durante el partido de ida de esta llave de los octavos de final de la Concacaf, en el Estadio Nacional Tiburcio Carias Andino de Tegucigalpa (Honduras). EFE/David García

Tegucigalpa, 7 abr (EFE).- El América, de México, venció este miércoles por 2-1 al Olimpia, de Honduras, en el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).

El juego careció de buen fútbol por la marcación personal que ejercieron los dos equipos, aunque fue el Olimpia el que tuvo más aproximaciones al marco rival en el primer tiempo, pero no fue contundente, como su rival.

El Olimpia esperaba en el medio campo al América y buscaba hacer daño con contragolpes generados en su mayoría por el centrocampista Michael Chirinos, pero sus atacantes no aprovecharon al menos tres ocasiones.

Al minuto 37 el Olimpia tuvo la más clara ocasión en piernas de Ezequiel Aguirre, quien luego de superar a dos defensas disparó desviado al estar frente al portero Guillermo Ochoa, del América.

Hasta entonces, el América no había disparado directo a la portería del Olimpia, pero al minuto 40, cuando el equipo hondureño controlaba mejor el juego, Federico Viñas remató de cabeza un centro desde la izquierda, luego de un contragolpe, y puso el 1-0.

Al 44, en otra jugada por la izquierda, Sergio Díaz recibió un pase y frente a la portería del Olimpia, defendida por Edrick Menjívar, anotaba el 2-0 a favor del América, que fue certero en las dos claras ocasiones que tuvo en los últimos cinco minutos del primer tiempo.

En el segundo episodio, el Olimpia salió en busca de rescatar el partido con pases de profundidad a Jerry Bengtson y Ezequiel Aguirre, pero el América no les daba libertades y respondía con contragolpes, aunque sin mayor peligro.

Al minuto 65 el entrenador del Olimpia, el argentino Pedro Troglio, sustituyó a Jerry Bengtson y Ezequiel Aguirre por Yustin Arboleda y Yosman Figueroa, con lo que cambió el juego del equipo hondureño, que creó mayor peligro.

El juego se volvió enredado por momentos por la marcación personal y con un América que tuvo más claras ocasiones de anotar que su rival.

Los últimos diez minutos fueron intensos, con un Olimpia volcado al ataque y el minuto 88 el colombiano Yustín Arboleda descontaba para el 2-1 definitivo del partido.

El resultado adverso obliga al Olimpia a ir por la hazaña la próxima semana al Estadio Azteca, de la Ciudad de México, para el partido de vuelta, el día 14, ante un América que sin esforzarse a fondo se impuso en Tegucigalpa.

Ficha técnica:

1. Olimpia: Edrick Menjívar; Johnny Keverón, Jonathan Paz, Elvin Casildo (José García m.74), Maylor Núñez; Jorge Álvarez (José Mario Pinto m.55), Germán Mejía, Michael Chirinos, Edwin Rodríguez; Ezequiel Aguirre (Yosman Figueroa m.65) y Jerry Bengtson (Yustin Arboleda m.65).

Entrenador: Pedro Troglio.

2. América: Guillermo Ochoa; Luis Fuentes (Emanuel Aguilera m.62), Jorge Sánchez (Bryan Colula m.46), Sebastián Cáceres, Sergio Díaz (Nicolás Bennedetti m.79); Bruno Valdés, Richard Sánchez (Pedro Aquino m.62), Álvaro Fidalgo, Federico Viñas; Mauro Laínez (Leonardo Suárez m.71) y Santiago Naveda.

Entrenador: Santiago Solari.

Goles: 0-1, m.40: Federico Viñas. 0-2, m.44: Sergio Díaz. 1-2, m.88: Yustin Arboleda.

Árbitro: Ismael Elfath, de Estados Unidos. Mostró cartulina amarilla a Sergio Díaz y Mario Laínez, del América, y a Germán Mejía, del Olimpia.

Incidencias: Partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf disputado en el Estadio Nacional, de Tegucigalpa, sin público por la pandemia de Covid-19 que afecta a Honduras desde marzo de 2020.