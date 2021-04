1-2. El Roma pone pie y medio en semifinales

EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN

Amsterdam, 8 abr (EFE).- El Roma puso pie y medio en las semifinales de la Liga Europa al remontar en la segunda parte, con goles de Lorenzo Pellegrini y Roger Ibáñez, un resultado adverso frente a un Ajax que falló un penalti decisivo cuando iba ganando.

El equipo de Paulo Fonseca, el único italiano con vida en competición europea, dio un golpe de efecto en Amsterdam. Tras una primera parte sombría y con un Edin Dzeko falto de puntería, resolvió el encuentro con dos jugadas a balón parado.

En la portería neerlandesa, Kjell Scherpen tuvo un estreno en competición europea para olvidar. El guardameta de la selección sub-21 de Países Bajos fue titular debido a la baja de Maarten Stekelenburg, que no se recuperó a tiempo de una lesión sufrida el pasado domingo, y un grave error del joven arquero provocó un tanto de Pellegrini de falta.

El entrenador del Ajax Erik ten Hag planteó su habitual 4-3-3, con Lisandro Martínez de central, Nicolás Tagliafico como lateral izquierdo y Edson Álvarez en la posición de centrocampista defensivo. Al otro lado, Fonseca dibujó un 3-5-2-1 con Pedro en ataque, aunque el exbarcelonista estuvo desaparecido. El murciano Gonzalo Villar y el delantero Borja Mayoral, cedido por el Real Madrid, salieron en los minutos finales sin margen para demostrar su valía.

En la primera parte, el más desbordante del Roma hasta su lesión en el minuto 29 fue Leonardo Spinazzola, pues creó por la banda izquierda las mejores ocasiones de su equipo frente a un Devyne Rensch que no fue capaz de detenerlo.

El lateral del equipo italiano buscó en todo momento la conexión con Edin Dzeco. En la primera, el bosnio no llegó. En la segunda, Tagliafico le robó la cartera al atacante en el último momento, despejando la pelota con la cabeza. En la siguiente, la conexión por fin se produjo, pero Dzeco tiró demasiado flojo.

El defensa Bruno Peres estuvo providencial cortando varios ataques del Ajax por el interior. Una de las mejores ocasiones de los locales en la primera parte fue en el 32, cuando Antony dos Santos le dejó una buena pelota a Tadic y el serbio, resbalándose, disparó como pudo y estuvo a punto de sorprender.

El partido estaba igualado cuando un error incomprensible de Amadou Diawara trajo el tanto de la noche para el Ajax. El centrocampista del Roma dio un pase atrás que fue un regalo para Klaassen, éste avanzó hacia el área, tiró la pared con Tadic y el internacional neerlandés remató a placer, para desesperación del técnico Paulo Fonseca.

El Ajax pudo aumentar su ventaja en la reanudación. Roger Ibañez hizo una innecesaria falta a Tadic en el área y el árbitro señaló penalti. El delantero serbio ejecutó la pena máxima por el centro, pensando que Pau López se lanzaría a un lado, pero el portero español mantuvo la posición y la despejó.

El golpe anímico para los locales fue doble, pues cuatro minutos después un error de su arquero puso las tablas en el marcador. Lorenzo Pellegrini lanzó un tiro libre aparentemente fácil de bloquear, pero a Scherpen se le escurrió el esférico de las manos y la pelota entró en la portería.

El Ajax, consciente de que el 1-1 ya era un mal resultado para el partido de vuelta, acaparó la pelota y se lanzó al ataque. Ni Tagliafico, ni Brian Brobbey ni Antony fueron capaces de batir a López, que enmendó con sus paradas algunas dudas mostradas en la salida de pelota.

El partido se animó en los minutos finales y el Roma volvió a sorprender a balón parado. Klaassen despejó con la cabeza un saque de esquina, Roger Ibañez recogió el rebote con el pecho y, sin dejarla caer, fusiló con la zurda en el 87, dejando a los hombres de Ten Hag sin margen para reaccionar.

El duelo entre neerlandeses e italianos se decidirá la próxima semana en Roma, en un encuentro en el que el Ajax tendrán que meter al menos dos goles para darle la vuelta a la eliminatoria.

Ficha técnica:

1. Ajax: Scherpen; Tagliafico, Martínez, Timber, Rensch (m. 79: Klaiber); Gravenberch, Klaassen, Álvarez; Neres (m.64, Brobbey), Tadic, Antony dos Santos (m.88: Idrissi)

2. Roma: Pau López; Ibañez, Cristante, Mancini; Spinazzola (m.29: Calafiori), Veretout (m. 77: Villar), Diawara, Bruno Peres; Pedro Rodríguez (m.89: Pérez), Lorenzo Pellegrini; (m. 76: Mayoral).

Goles: 1-0, m. 39: Klaassen. 1-1, m.57: Pellegrini. 1-2, m.87: Ibañez.

Árbitro: el ruso Sergei Karasev mostró tarjeta amarilla a Rensch del Ajax, y a Bruno Peres y Cristante por parte del Roma.

Incidencias: partido de ida de los cuartos de final de la Liga Europa, jugado a puerta cerrada en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam.