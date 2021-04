Univision espera lograr con PrendeTV el liderazgo mundial en español

En la actualidad, PrendeTV ofrece 40 canales de cine, telenovelas, series, deportes y programas infantiles, entre otros, pero está previsto que antes de fin de año esa cifra se amplíe a 100, lo que conllevará a que se incrementen notablemente las cerca de 30.000 horas de contenido actuales y que están disponibles también bajo demanda. EFE

Miami, 7 abr (EFE).- Univision está en plena fase de transformación y expansión, y el lanzamiento de su plataforma de "streaming" PrendeTV es el primer gran paso en su asalto al mercado audiovisual en español a nivel global, aseguró en una entrevista con EFE el presidente de la cadena latina, Pierluigi Gazzolo.

El directivo de la cadena de televisión hispana con mayor audiencia en Estados Unidos espera conseguir el liderazgo en este campo con esta plataforma que salió al mercado la pasada semana y presume de ser el primero y único servicio de "streaming" gratuito y sin publicidad que ofrece a los hispanos tanto canales temáticos como video bajo demanda (VOD).

En la actualidad, PrendeTV ofrece 40 canales de cine, telenovelas, series, deportes y programas infantiles, entre otros, pero está previsto que antes de fin de año esa cifra se amplíe a 100, lo que conllevará a que se incrementen notablemente las cerca de 30.000 horas de contenido actuales y que están disponibles también bajo demanda.

UN NUEVO FUTURO

Y es que el futuro de los canales de televisión tradicionales apunta a diversificar y ampliar la base de clientes, y, después de que las grandes cadenas estadounidenses dieran ya ese paso, Univision llega ahora con PrendeTV al mercado latino.

A ello hay que sumar la presencia de plataformas de libre transmisión (OTT) como Netflix o Amazon Prime, entre otras muchas, que tienen un gran catálogo de contenido en español.

Pero Gazzolo cree que, pese al enorme abanico, hay espacio para más. Entiende que no se trata de reemplazar contenidos, y que lo que quiere el cliente es más oferta y agregar las nuevas propuestas a la televisión en línea. Y ahí, subraya, tienen mucho que ofrecer.

"Queremos ser los más grandes del mundo" en contenido en español, dijo el ejecutivo, que llegó a la cadena en enero pasado con el objetivo de llevar al grupo a una nueva "era del crecimiento". "Estamos solo en el principio" de la transformación y el potencial futuro de Univision, sostuvo.

Y ya presume de haber firmado contratos con varios de los grandes anunciantes del país. Tanto que, sin adelantar cifras ni plazos, asegura que el objetivo es "replicar" con PrendeTV los ingresos y audiencia de Univision.

EXPERTOS EN CONTENIDO LATINO

El exdirectivo de Viacom, donde trabajó en los servicios de "streaming" Paramount + y Pluto TV, se mostró convencido de sus posibilidades.

"Tenemos lo que necesitamos", dijo en referencia al "contenido y los expertos" que conocen a la audiencia hispana, por la que mantienen desde hace años una dura pugna con Telemundo, que todavía carece de servicio de "streaming" propio.

Eso permite a la cadena lanzar su nuevo servicio en un momento en que, señala, "no hay competencia directa" y para un mercado latino que está "subatendido", a pesar de la presencia de Pluto TV Latino, Flix Latino y Pantaya como exponentes más asentados en este campo.

Estudios recientes indican que el 74 % de los hispanos que hablan mayormente español y 49 % de los hispanos bilingües desean que haya más contenido en español.

El presidente de Univision citó otros estudios que afirman que el 79 % de los latinos ven contenido bajo demanda y en línea, frente al 68 % de los estadounidenses no hispanos, así como que la minoría más amplia del país emplea un 71 % más de su tiempo de pantalla lejos de la televisión tradicional.

Para satisfacer las necesidades de esta comunidad de 60 millones de personas, Gazzolo aseguró que ofrecen en PrendeTV un 40 % de contenido exclusivo de Univision y Televisa, a lo que suman el de socios como Caracol, Globo y RCN, a los que se unirán, próximamente, también el de estudios de Hollywood como Disney, Lionsgate y MGM.

UN NUEVO RUMBO

PrendeTV es un nuevo paso desde que en diciembre pasado la empresa vendiera una participación mayoritaria de su accionariado a las firmas de inversión Searchlight Capital Partners y ForgeLight LLC y llegara un nuevo equipo directivo dirigido por Wade Davis, primer ejecutivo de la empresa.

El primero fue la compra en febrero del servicio gratuito de VOD en español VIX, presente en los primeros puestos en la lista de aplicaciones de su tipo en EE.UU. y varias naciones de América Latina, y que además está presente en países europeos como España.

El plan de Gazzolo es integrar paulatinamente VIX y PrendeTV y no descarta seguir comprando como parte de una estrategia combinada de crecimiento orgánico y adquisiciones.

La "expansión es la expansión" y la empresa ya piensa en ampliar horizontes fuera de Estados Unidos y apostar también por contenido "premium" y de pago, adelantó.