Unión Europea busca frente unido ante riesgos de vacuna de Astra

(Bloomberg) -- La Unión Europea está buscando formar una postura común para responder a los vínculos entre la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca Plc y un tipo de trombos cerebrales poco frecuentes.

Al tiempo que la UE busca acelerar su lenta campaña de vacunación, la comisionada europea de Salud, Stella Kyriakides, dijo este miércoles a los ministros de salud del bloque en una reunión que necesitaban forjar “un enfoque europeo coordinado”.

“Esto será clave para que hablemos con una sola voz en toda la Unión Europea”, señaló. El bloque necesita “un enfoque que no genere confusión entre los ciudadanos y que no alimente la vacilación ante las vacunas, porque estaría basado en la ciencia”.

Sus comentarios se producen cuando Italia siguió a Alemania y Francia al recomendar la vacuna AstraZeneca para personas mayores de 60 años. El Gobierno del primer ministro Mario Draghi, está instando a otros miembros de la UE a implementar la misma política, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas.

La restricción se produce pocas horas después de que la Agencia Europea de Medicamentos anunciara el hallazgo de una “fuerte asociación” entre la vacuna de Astra y los trombos de sangre. El regulador no emitió ninguna guía sobre la edad, dejando la decisión a los estados miembros.

El Reino Unido ahora aconseja que a los menores de 30 años se les ofrezca una vacuna alternativa si hay una disponible, dijo el miércoles la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del país.

Las advertencias dieron otro golpe a la vacuna que Astra desarrolló en conjunto con la Universidad de Oxford y continuaron nublando su implementación global. A pesar de las preocupaciones, los reguladores insisten en que los beneficios del producto superan sus riesgos, que la aparición de coágulos es poco común y que la vacuna debería seguir siendo una herramienta vital en la lucha contra la pandemia de covid-19.

Nota Original:EU Seeks United Front to Respond to AstraZeneca Vaccine Risks

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.