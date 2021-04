Turquía.- Michel justifica que no actúo frente al desplante a Von der Leyen por no "agravar" la situación

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha asegurado este miércoles que si no actuó ante el desplante del Gobierno de Turquía a su compañera, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue por no "agravar" la "lamentable situación" que se produjo y "privilegiar" así la "discusión política" con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.



"Las pocas imágenes que se mostraron dieron la impresión de que yo me hubiera mostrado insensible ante esta situación. Nada más lejos de la realidad, ni de mis más profundos sentimientos y principios de respeto", ha justificado Michel en un comunicado.



"En ese momento, al percibir el carácter lamentable de la situación, optamos por no agravarla y privilegiar la reunión de fondo y la discusión política que íbamos a iniciar", ha afirmado Michel, quien ha responsabilizado de esta "situación angustiosa" a "la estricta interpretación" del protocolo por parte de Turquía.



El incidente se produjo al iniciarse la reunión en el palacio presidencial de Ankara, en el que Erdogan recibió a ambos mandatarios comunitarios. En la sala en cuestión solo había dos sillones, que fueron ocupados por Michel y el mandatario turco, ante la sorpresa de Von der Leyen, que fue acomodada en un canapé a un lado, teniendo en frente al ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu.



"Nuestra visita marcó un momento importante en el complejo proceso de mejora de las relaciones de la Unión Europea con Turquía. Fue el resultado de una cuidadosa preparación y del trabajo diplomático realizado durante muchos meses para que este país volviera a adoptar un enfoque más constructivo en su relación con la UE", ha argumentado.



"El contenido del discurso que le dimos al presidente Erdogan fue sobre la Convención de Estambul, los derechos de las mujeres y los niños y, de manera más general, la defensa de nuestros valores fundamentales del Estado de derecho y la libertad de expresión o la prensa", ha contado.



Michel ha lamentado que este episodio haya "eclipsado" no sólo el "importante trabajo geopolítico" que se ha realizado junto al Gobierno de Turquía, sino que también haya ofrecido una "impresión" equivocada de su persona, pues es "un honor", ha señalado, "participar en este proyecto europeo, del que dos de las cuatro instituciones principales están dirigidas por mujeres".



A su vez, ha querido resaltar que antes de esta reunión con Erdogan, se había reunido con representantes de ONU Mujeres y que, "pese a las presiones contrarias" propusieron tanto él como Von der Leyen celebrar una rueda de prensa conjunta para abordar "sin tabúes" el contenido del encuentro con las autoridades turcas.