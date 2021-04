'The Bold Type' se despedirá con su quinta temporada

07/04/2021 'The Bold Type' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD FOTOGRAMA DE LA SERIE 'THE BOLD TYPE'



MADRID, 7 (CHANCE)



Para cualquiera que sueñe con ser periodista y trabajar el día de mañana en una redacción, ver la serie 'The Bold Type' tiene que ser su motivación diaria a cómo conseguir ese objetivo. Lo cierto es que hay muchas series que describen el ámbito periodístico, pero esta en concreto narra el ambiente que hay en la redacción de una famosísima revista, 'Scarlet', además de las tramas amorosas que sus tres protagonistas tienen a lo largo de los episodios.



Ya en 'Netflix', las chicas de 'Scarlet' han conseguido ser referentes para muchas personas que desean llegar a esta profesión e incluso, también han logrado ser la motivación para muchos periodistas que a veces olvidan la necesidad de sentirse vivos con su trabajo.



La buena noticia es que, además de las cuatro temporadas que hay en la plataforma internacional, se ha confirmado que ya se está grabando la quinta temporada, con la que se despedirán de todos sus espectadores.



Fue en el pasado mes de enero cuando se confirmó que la serie creada por Sarah Watson pondría punto y final a las historias de sus tres protagonistas con esta quinta temporada que constará de tan solo seis episodios. Una serie que, insistimos, no solamente te motivará a cumplir el sueño de ser periodista, diseñadora de moda o directora de redes sociales de una gran empresa, sino que te hará desconectar de la rutina del día y te hará volar a la vida de las tres jóvenes que son la cara visible de 'The Bold Type'.