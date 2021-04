"Tenemos la ambición de un equipo grande", asegura Roberto Soldado a AFP

El delantero Roberto Soldado se muestra ilusionado de enfrentarse el jueves al Manchester United en los cuartos de final de la Liga Europa asegurando a AFP que aunque modesto, el Granada tiene "la ambición de un equipo grande".

"Sabemos que somos un equipo pequeño, pero tenemos la ambición de un equipo grande", asegura Soldado, la víspera de un duro reto para este equipo que cumplió el martes 90 años.

Tras volver a la élite del fútbol español al término de la temporada 2018/2019, el Granada acabó sexto en LaLiga la pasada campaña, logrando la primera clasificación europea, en la que está haciendo historia.

En su camino, los andaluces eliminaron al Nápoles en dieciseisavos y en octavos al Molde noruego para mantener el sueño de ganar su primer trofeo europeo.

- 'Soñar es gratis' -

"Soñar es gratis, lo que tenemos que soñar de momento es que podemos eliminar al Manchester United, que tenemos esa oportunidad y que tenemos que hacer todo lo posible para que eso suceda", afirmó Soldado a AFP.

El United "tiene grandes jugadores no sólo uno ni dos ni tres, individualmente yo creo que son muy superiores a nosotros, pero como equipo... Esa es nuestra fortaleza, el equipo y ahí es donde nos tenemos que sentir superiores", añadió el veterano delantero español.

"Lo más importante es que se vea al mejor Granada e intentar que los jugadores del Manchester no tengan su día y provocar eso; que ellos no estén cómodos", afirmó Soldado a AFP.

A sus 35 años, Soldado está viviendo una segunda juventud en el Granada, donde llegó en julio de 2019 libre tras dejar el Fenerbahce turco, dentro de una carrera en la que también figuran Real Madrid, Osasuna, Valencia, Villarreal o Tottenham, donde pasó dos años de los que no guarda el mejor recuerdo.

"Quitando el tiempo que estuve en el Tottenham, que quizás no rendí como se esperaba de mí, el resto estoy muy contento con el trabajo que he hecho, y con sentirme querido después de muchos años por donde he pasado", asegura.

En el Granada, "intento aportar mi pequeño granito de arena, con mi experiencia, con mi juego, con las vivencias que he tenido durante mi carrera como cualquier otro veterano", afirmó a AFP.

"Pero, con las mismas ganas de seguir aprendiendo como los más jóvenes y sobre todo disfrutando el momento y aprovechando cada oportunidad que tenemos", afirmó Soldado.

- 'Tres años gloriosos' -

"Me motiva la gente con la que trabajo, estamos en un club que ha pasado muchos años de mucho sufrimiento y donde ahora, estamos disfrutando de tres años de gloriosos, de la mejor época de este club en 90 años de historia", explica el delantero valenciano, que todavía recuerda su primer gol europeo.

En 2005, todavía joven jugador de la cantera del Real Madrid, Soldado salió en el minuto 75 del encuentro de Liga de Campeones contra el Olympiacos griego con un 1-1 en el marcador que complicaba mucho la existencia del entonces equipo de los 'galácticos'.

Soldado cabeceó a la mallas rivales un centro de David Beckham en el 87 para dar la victoria a los merengues.

"Lo recuerdo porque fue mi debut en Champions y el Madrid necesitaba la victoria para poder tener opciones de pasar a octavos de final de la Champions", recuerda.

"Tuve la suerte de poder salir los últimos minutos y hacer el gol de la victoria, que fue mi primer gol en Champions, inolvidable", añadió el delantero del Granada.

El jueves, su equipo volverá a mirar hacia él para tratar de hacer daño a la portería rival y mantener el rumbo en una singladura histórica por la Liga Europa.

ta-gr/psr