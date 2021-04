SUST.- Coronavirus.- Eslovaquia carece de información para recomendar la vacuna Sputnik V a pesar de haberla adquirido

((Esta noticia corrige y sustituye la anterior sobre el mismo tema por un error))



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El instituto regulador de medicamentos de Eslovaquia y el Ministerio de Salud del país han acordado este miércoles aún no pronunciarse respecto a la seguridad y eficacia de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19 debido a que carecen de datos del fármaco a pesar de que llegó al país balcánico hace un mes.



La presidenta de la comisión parlamentaria de Salud de Eslovaquia, Janka Bitto Ciganikova, ha declarado al diario eslovaco 'Dennik N' que "debido a nuestra incapacidad para obtener datos suficientes del biológico Sputnik V, no hay más remedio que volver a solicitar pruebas de que la vacuna es segura y eficaz".



Asimismo, Ciganikova ha advertido que esta problemática podría haberse evitado "si hubiéramos evaluado Sputnik V antes de importarla".



Por otro lado, el diario eslovaco ha citado un informe del instituto regulador de medicamentos de Eslovaquia en el que se afirma que las vacunas Sputnik V recibidas en Eslovaquia tienen parámetros diferentes a los reseñados en un estudio de la revista científica británica 'The Lancet' que confirmó una seguridad y eficacia del 91,6 por ciento.



Ante estas informaciones, la cuenta oficial de Twitter de la vacuna rusa Sputnik V ha indicado que estos informes "son falsos" y que "desafortunadamente, también esperamos noticias falsas y provocaciones adicionales de los enemigos de Sputnik V en Eslovaquia, que intentan socavar la vacuna".



El pasado 1 de marzo, el ex primer ministro de Eslovaquia Igor Matovic acudió al aeropuerto al recibimiento de las primeras 200.000 dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V que llegaron el país balcánico.



Esta acción del mandatario recibió numerosas críticas de los socios de coalición por no tener en cuenta otras opiniones, así como por no haber sido avalado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).



Desde entonces, el Gobierno eslovaco se ha visto envuelto en una crisis por su gestión de la pandemia que llevó a la dimisión del primer ministro, quien fue sustituido por Eduard Heger el pasado jueves.



Eslovaquia ha registrado 365.733 casos de coronavirus y 10.094 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia.