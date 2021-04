Seúl elige alcalde con la vista puesta en las presidenciales surcoreanas

La gente se alinea para emitir sus votos para la elección a la alcaldía en un centro de votación en Seúl, Corea del Sur. EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

Seúl, 7 abr (EFE).- Seúl elige hoy en las urnas a un nuevo alcalde en unos comicios en los que el candidato del principal partido conservador, Oh Se-hoon, parte como favorito y que se consideran clave para las presidenciales surcoreanas que deben celebrarse en 2022.

A su vez, Busan (costa suroriental), la segunda ciudad del país, también vota este miércoles a un nuevo regidor, con el candidato del conservador Partido del Poder Popular (PPP), Park Heong-joon, también al frente en las encuestas.

Los casi 3.500 centros de votación dispuestos en ambas ciudades abrieron a las 6.00 hora local (21.00 GMT del martes) y cerrarán a las 20.00 horas (11.00 GMT).

En Seúl, unos 8,4 millones de ciudadanos están llamados a las urnas, y unos 2,9 millones en Busan.

Al igual que sucedió en las legislativas de abril, en las que no se registró ni un solo contagio de COVID-19, las elecciones de hoy siguen un estricto protocolo sanitario.

Estos comicios a las alcaldías, especialmente en Seúl (que alberga a una quinta parte de la población nacional) son considerados como un termómetro de cara a las presidenciales que deben celebrarse en marzo de 2022.

Llegan además en un momento de debilidad para el presidente Moon Jae-in y su gobernante Partido Democrático (PD), con su popularidad en mínimos debido a la escalada de los precios de la vivienda y a un escándalo de especulación inmobiliaria que implica a funcionarios de la promotora de vivienda pública.

A su vez, las elecciones a las alcaldías de ambas ciudades son comicios adelantados debido a que los dos exregidores del PD, Park Won Soon en Seúl y Oh Keo-don en Busan, estuvieron envueltos en casos de acoso sexual.

Park se quitó la vida el pasado julio tras conocer que una funcionaria del ayuntamiento había denunciado el acoso a la policía, mientras que Oh dimitió hace casi un año a raíz de que una colaboradora manifestara públicamente que la había acosado durante una reunión en el consistorio, incriminación que el exregidor admitió.

En ese panorama, el PPP ha ido sumando el apoyo que han perdido los liberales desde hace meses.

En Seúl, Oh Se-hoon lidera los sondeos con 20 puntos de diferencia sobre la candidata de PD, Park Young-sun, que fue ministra en el Gobierno Moon, y en Busan, Park Heong-joon también muestra una sólida ventaja en las encuestas frente al liberal Kim Young-choon, que también fue parte del Gabinete del actual presidente.