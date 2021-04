Salud.-La tomosíntesis digital de mama reduce la tasa de cánceres de intervalo

16/02/2021 Radióloga observa imagen de mamografía con contraste. ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÓRDOBA SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA



El cribado con tomosíntesis digital de mama (TDM) reduce la tasa de cánceres de mama de intervalo --cánceres que surgen entre las revisiones rutinarias-- en comparación con el cribado con mamografía digital, según un estudio publicado en la revista 'Radiology'. El estudio se suma a un creciente conjunto de pruebas que respaldan a la TDM como herramienta de cribado del cáncer de mama con importantes ventajas sobre la mamografía.



La TDM funciona capturando una serie de imágenes de rayos X de la mama desde distintos ángulos. Investigaciones anteriores han demostrado que tiene una mayor sensibilidad para la detección del cáncer de mama que la mamografía digital.



El impacto de estos cánceres adicionales detectados por la TDM no se conoce del todo. Si bien pueden constituir un beneficio para el cribado, también podrían contribuir al sobrediagnóstico, término que designa el diagnóstico de cánceres en fase temprana y de crecimiento lento que no habrían causado daños a la paciente en su vida.



La tasa de cánceres de intervalo ofrece una forma de dilucidar mejor los beneficios del cribado. Se consideran más agresivos que los cánceres detectados durante un examen de cribado.



"Los cánceres de intervalo tienen, en general, un perfil biológico más agresivo que los detectados durante el cribado --afirma la autora principal del estudio, la doctora Kristin Johnson, residente de radiología en el Hospital Universitario de Skane, en Malmö, y estudiante de doctorado en la Universidad de Lund (Suecia)--. Esto significa que el pronóstico es menos favorable para los cánceres de intervalo en comparación con los cánceres detectados por cribado".



La notificación de la tasa de detección de cánceres de intervalo se exige en muchos programas de cribado como indicador de eficacia. Una reducción de la tasa de cáncer de intervalo cuando se utiliza la TDM podría atribuirse a una mejor detección de los cánceres de crecimiento rápido con peor pronóstico, lo que posiblemente contribuya a una menor mortalidad por cáncer de mama.



Para el nuevo estudio, la doctora Johnson y sus colegas compararon las tasas de cáncer de intervalo en el ensayo de cribado por tomosíntesis mamaria de Malmö, basado en la población sueca, con las de un grupo de control emparejado por edad de pacientes que se sometieron a una mamografía digital en el mismo centro.



El grupo de estudio incluyó a casi 15.000 mujeres que se sometieron a cribado con TDM y mamografía digital entre 2010 y 2015. Esas mujeres fueron emparejadas con un grupo de control de más de 26.000 mujeres que sólo se sometieron a una mamografía digital durante el mismo período de tiempo.



La tasa de cáncer de intervalo en las pacientes sometidas a cribado con TDM y mamografía digital fue de 1,6 por cada 1.000 cribados, significativamente menor que la de 2,8 por cada 1.000 en el grupo sometido a cribado solo con mamografía digital. Los cánceres de intervalo en el ensayo tenían en general características no favorables.



La reducción de la tasa de cáncer de intervalo tras el cribado con DBT podría traducirse en beneficios para el cribado, según la doctora Johnson. "Se podría especular que algunos de los cánceres adicionales detectados en el cribado con TDM se habrían diagnosticado como cánceres de intervalo si no se hubieran detectado con TDM", señala.



Los resultados respaldan la creciente evidencia de que la DBT es una modalidad de cribado con potencial para sustituir a la mamografía digital en el cribado del cáncer de mama en el futuro. Sin embargo, la doctora Johnson advierte de que otros ensayos no han mostrado una reducción significativa de las tasas de cáncer de intervalo en el cribado con DBT en comparación con el cribado con mamografía digital. Y las tasas de cáncer de intervalo, aunque son importantes, no son la única medida a la hora de evaluar los posibles beneficios de la TDM en el cribado.



"Hay que tener en cuenta otros factores, como los tipos de cáncer detectados y la relación coste-beneficio", advierte la doctora. Para ello, los investigadores están trabajando en un análisis de coste-beneficio del ensayo de cribado por tomosíntesis mamaria de Malmö.



También están analizando el ensayo en cuanto a los falsos positivos, es decir, los casos en los que se llama a las pacientes para que vuelvan a someterse a un cribado adicional por hallazgos sospechosos que acaban siendo benignos.