Rusia/EEUU.- Rusia anuncia que no planea que su embajador en Washington viaje de vuelta a EEUU

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El viceministro de Exteriores de Rusia, Serguei Riabkov, ha asegurado que Moscú no tiene previsto que su embajador en Washington, Anatoli Antonov, regrese a Estados Unidos en un futuro próximo.



En marzo, Antonov fue llamado a consultas a Moscú para revisar las relaciones ruso-estadounidenses, y después entonces no ha regresado al país al que fue asignado para funciones diplomáticas.



El motivo por que el Moscú solicitó su presencia fue las declaraciones que el presidente estadounidense emitió en una entrevista televisiva, cuando respondió afirmativamente a la pregunta de si creía que el presidente ruso, Vladimir Putin "es un asesino".



"No es una cuestión de los próximos días", ha asegurado Riabkov a la agencia de noticias rusa Sputnik, y ha subrayado que el retorno de Antonov a Estados Unidos dependerá "de los pasos que dé Washington en las relaciones bilaterales".



En este sentido, ha incidido en que espera que Washington "pueda mostrar disposición hacia una normalización, por lo menos relativa, de nuestras relaciones, y hacer algo significante en este contexto".