Rosa Benito da un paso atrás y, tras desmentir a Rocío Carrasco, guarda silencio

06/04/2021 Rosa Benito vivió este martes un día de lo más completo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



Rosa Benito se ha convertido en el 'azote público' de Rocío Carrasco puesto que, tras emocionarse con la emisión del primer capítulo y confesar que apoyaba a su sobrina y creía su testimonio, con el paso de los días y tras las nuevas declaraciones de la hija de Rocío Jurado sobre su familia y sus vivencias, la ex de Amador Mohedano ha dado un paso al frente para matizar algunas cosas y negar otras.



Así, después de negar la existencia de una caja fuerte en la habitación de Rociíto en la casa de La Moraleja, y mostrarse muy dolida porque la joven llamase "cagona" y "cobarde" a la folclórica cuando nunca fue así, Rosa publicaba en sus redes sociales una noticia del año 2000 - es decir, 6 años antes de la muerte de Rocío Jurado - demostrando que la chipionera no se murió pensando que tendría que pagar 1000 millones de pesetas a Antonio David por declarar en Argentina que le había dado "mala vida" a su hija, puesto que el día que cumplía 56 años supo que había ganado la demanda interpuesta por el padre de sus nietos.



Sin embargo, después de este dardo envenenado a Rocío Carrasco y a pesar de que en su programa, 'Ya es mediodía' Rosa no tiene problemas en hablar de las informaciones sobre el universo Mohedano-Jurado-Flores que han salido a la luz en los últimos días, ante nuestras cámaras prefiere guardar silencio.



Así, tras disfrutar de un almuerzo con amigas, la colaboradora da un paso atrás y, lejos de reafirmarse en sus críticas a su sobrina, se mantiene callada y muy seria, evitando confirmar si Rocío Jurado estaba atemorizada por Antonio David o la existencia de grabaciones delicadas por parte del malagueño para tenerlos 'atados de pies y manos' y que no le atacasen públicamente.



En el siguiente vídeo te mostramos la reacción de una Rosa que, después de criticar veladamente a Rocío Carrasco, da un paso atrás y guarda silencio, quizás evitando echar 'más leña' a un fuego que ya de por sí arde con fuerza.