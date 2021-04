Retiran orden de evacuación por derrame en un embalse contaminado en Florida

Imagen satelital captada el pasado 30 de octubre y distribuida este lunes por Maxar Technologies en la que se registraron los muros de contención de un embalse con desechos líquidos de fosfato, antes de que se desarrollara una fuga en la pared de este estanque de aguas residuales, en Piney Point (Florida, EE.UU.). EFE/Maxar Technologies

Miami, 6 abr (EFE).- Las autoridades del condado Manatee, en Florida (EE.UU.), confirmaron este martes que no se detectó una segunda brecha en el embalse con desechos líquidos de fosfato de la planta en desuso de Piney Point y cancelaron la orden de evacuación para viviendas aledañas.

Jacob Saur, director del Departamento de Seguridad Pública del condado, anunció que los moradores de 300 hogares cerca del embalse de aguas residuales de Piney Point pueden regresar a casa hoy mismo, aunque algunos cierres de carreteras locales continúan en vigor.

En una conferencia de prensa la tarde de hoy, los funcionarios reconocieron que la fuga del depósito continúa, pero la cantidad de agua se ha reducido con el bombeo. Sin embargo, describieron la situación como "bajo control".

Por la mañana ya se había dado luz verde a la reapertura de la importante autopista interestatal US 41, también conocida como Ruta 41, que se extiende desde Miami hasta la península superior del estado de Michigan..

Según el Departamento de Protección Ambiental de Florida (FLDEP), la preocupación por una segunda fuga provino de un chorro de aguas residuales que empuja decenas de miles de galones adicionales diarios día hacia el río Piney Point Creek, que se conecta a la Bahía de Tampa.

A partir de imágenes tomada por un dron, las autoridades de Manatee investigaban el lunes una posible segunda fuga del embalse antes de que colapsara y evitar así "un desastre" ecológico.

El estado de emergencia decretado en las inmediaciones de la planta Piney Point, propiedad de la compañía HRK Holdings y en desuso desde 2001, obligó a evacuar también más de dos centenares de reclusos de la cárcel central del citado condado.

Dada la preocupación de las autoridades locales, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, visitó el pasado domingo la zona donde se encuentra la planta en desuso y sus estanques de retención.

Uno de estos estanques de retención, que contiene entre 700 y 800 millones de galones (entre 2.600 y 3.000 millones de litros) de desechos líquidos, presenta grietas y filtraciones y hay peligro de que se rompa y libere su contenido.

Este martes continúa el bombeo del agua contaminada y, según el canal local Sepectrum News 9, al menos 26 bombas y 10 camiones de vacío trabajan a toda máquina para acelerar aún más el proceso de drenaje.

En una carrera ininterrumpida para salvar cientos de hogares y evitar una catástrofe ambiental, las cuadrillas están bombeando cientos de millones de galones de aguas residuales del depósito con fugas en la antigua planta de yeso fosfatado antes de que colapse.

También se espera que la comisionada estatal de Agricultura, Nikki Fried, visite la zona este martes.

Las autoridades locales afirman que el agua no es radiactiva y pasa los estándares de calidad, aunque contiene fósforo y nitrógeno, lo que la hace ácida y potencialmente dañina.

El congresista estatal Vern Buchanan, cuyo distrito cubre el área afectada, insistió en que debería haberse hecho algo antes.

"Esto es algo que podría haberse tratado a lo largo de los años. No estoy buscando evaluar ninguna culpa ni nada más", señaló el republicano Buchanan, que ayer sobrevoló la zona en helicóptero.

Según una investigación del medio ABC Action News, publicada este lunes, la empresa propietaria de la antigua mina de fosfato de Piney Point, HRK Holdings, se declaró en quiebra al ser demandada por un banco.

El presidente del Senado de Florida, el republicano Wilton Simpson, y el senador Jim Boyd anunciaron ayer que han considerado una enmienda presupuestaria para acometer la limpieza y restauración total de Piney Point, que se prevé que costará más de 200 millones de dólares.

Se utilizarán fondos federales del Plan de Rescate Estadounidense para su consideración cuando la legislatura dé por terminado el presupuesto del año fiscal 2021-22 a finales de este mes.

"Este es un problema que ha impactado a nuestra comunidad durante un cuarto de siglo, y estoy agradecido al gobernador DeSantis por priorizar esta limpieza y prometer que las partes responsables rindan cuentas", dijo el senador Boyd en un comunicado.