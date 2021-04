Portaltic.-WhatsApp Business extiende el catálogo a la versión web y permite ocultar artículos fuera de stock

07/04/2021 Catálogos de WhatsApp Business en la versión web POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA WHATSAPP



MADRID, 7 (Portaltic/EP)



WhatsApp ha ampliado las funciones de compra en la plataforma, para que los negocios puedan ocultar los artículos no disponibles y crear y gestionar catálogos en la versión de web y de escritorio del servicio.



Los catálogos de WhatsApp Business permiten a los negocios mostrar sus productos y servicios a los potenciales clientes, una función que ahora llega a la versión web y de escritorio, tras su implantación en la versión móvil, para facilitar su creación a los negocios que gestionan el inventario desde un ordenador.



Para indicar a los clientes qué artículos están disponibles y cuáles no, los negocios tienen también la posibilidad de ocultarlos. "Ahora les ofrecemos la opción de 'ocultar' artículos específicos de su catálogo y volver a mostrarlos fácilmente cuando vuelvan a estar en stock o disponibles para los clientes", señalan desde WhatsApp en un comunicado.



La compañía ha citado una encuesta reciente, que señala que el 68 por ciento de los adultos de todo el mundo dijeron que es más probable que hagan negocios o compren a una empresa con la que puedan contactar a través de una plataforma de mensajería, que a una con la que no tengan esta posibilidad. Una respuesta en línea con el papel de WhatsApp como "mostrador", como espacio de comunicación entre negocios y clientes.